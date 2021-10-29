أخبار البحيرة اليوم.. مصرع طفلة صعقا بالكهرباء وضبط منتحل صفة كيميائي

شهدت محافظة البحيرة اليوم، عددا من الأحداث الهامة والتي كان من أهمها شن حملات إزالة مكبرة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث أسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز المحمودية ورشيد ودمنهور وأبو حمص، عن إزالة 19 حالة تعد على مساحة بلغت 2559 مترا مربعا، وجاء ذلك طبقا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

حملات رقابية ورفع إشغالات

وقامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والطب البيطري وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة وإدارة تموين بأبوالمطامير، مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير، بحملة أسفرت عن ضبط 5 أطنان ملح طعام خشن بدون فواتير داخل مصنع ألبان.

كما أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، عن رفع 486 حالة إشغال طريق مخالفة، تنوعت مابين ثابت ومتحرك وفروشات وكراسي، عبارة عن 183 حالة بدمنهور، ومصادرة 12 شيشة برشيد، وبمركز ومدينة كوم حمادة تم غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية، وتحرير 27 محضرا لعدم ارتداء الكمامة.

غلق منشآت طبية

وفي السياق ذاته قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة الصحية بأبوالمطامير، بحملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة، أسفرت عن ضبط أحد الأشخاص منتحلاً لصفة كيميائي تحاليل طبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، بجانب ضبط 4 معامل تحاليل طبية غير مرخصة، غلق وتشميع معملين للتحاليل الطبية لعدم الالتزام بالاشتراطات اللازمة للتشغيل، 3 مراكز بصريات غير مرخصة.

حملة «لسه نوارة» لمحاربة زواج الأطفال

كما انطلقت أمس، فعاليات حملة «لسه نوارة حقها تعيش طفولتها وسنها»، لمجابهة زواج الأطفال والتى ينظمها فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتى تستمر خلال الفترة من 27 حتى 31 الشهر الجاري.

وشهدت المحافظة مصرع الطفلة حبيبة عصام، إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها بقرية فرهاش التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.