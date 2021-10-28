مصرع طفلة صعقا بالكهرباء داخل منزلها في البحيرة

لقيت طفلة مصرعها، اليوم، صعقا بالكهرباء داخل منزلها بقرية «فرهاش»، التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى، باستقبال المستشفى جثة طفلة إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها بقرية فرهاش التابعة لذات المركز وحرر المحضر اللازم.

حفظ الجثة

بالانتقال والفحص تبين وفاة «حبيبه عصام»، 3 سنوات، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي حوش عيسى العام وتحرير محضرا بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

مصرع شاب

كما لقي شاب مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي و«تروسيكل»، أمام كوبري عبود التابع لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات باستقبال المستشفى جثة شاب في حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ملاكي، بنطاق عزبة حمدي التابعة لذات المركز.

تحديد هوية المتوفي

بالانتقال والفحص تبين وفاة «أحمد سعيد الشرقاوي»، 35 سنة مقيم بعزبة حمدي، وتم وضع الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي الدلنجات تحت تصرف النيابة، وجرى تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.