التسجيل في لقاح كورونا 2021 عبر موقع وزارة الصحة.. اللينك والخطوات

يرغب العديد من المواطنين في التسجيل في لقاح كورونا 2021 عبر موقع وزارة الصحة والسكان، والذي خصصته الوزارة لجميع الراغبين في الحصول على اللقاح، لذا توضح «الوطن» كل من لينك وخطوات التسجيل في اللقاح.

لينك التسجيل في لقاح كورونا 2021 عبر موقع وزارة الصحة

كانت وزارة الصحة والسكان قد كشفت عن الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل لقاح كورونا لمختلف المواطنين، سواء المواطنين أو الراغبين في السفر، أو أفراد الأطقم الطبية، ويمكن لمختلف هذه الفئات التسجيل الآن من خلال الدخول على هذا اللينك.

خطوات التسجيل في لقاح كورونا 2021 عبر موقع وزارة الصحة

وعلى مختلف الراغبين في الحصول على لقاح كورونا تتبع الخطوات التالية التي أعلنتها وزارة الصحة من أجل الحصول على لقاح كورونا:

- في البداية يدخل المواطن على موقع وزارة الصحة المُخصص لكل الراغبين في التسجيل على لقاح كورونا، وذلك من خلال هذا الرابط.

- الخطوة الثانية هي أن يضغط على أيقونة باسم «التسجيل لطلب اللقاح».

- وفي الخطوة الثالثة يجب أن يتم تحديد الفئة التي ينتمي الراغب في الحصول على اللقاح، وهو إما إذا من أصحاب الأمراض المزمنة، أو كان التطعيم بغرض السفر، أو كان الراغب في التسجيل من العاملين في القطاع الطبي، أو أن يتم اختيار «فئات أخرى» إذا كان ليس من الاختيارات السابقة.

- الخطوة الرابعة هي ملء جميع البيانات المطلوبة والتي يأتي من أبرزها كل من الاسم رباعيا والرقم القومي، بالإضافة إلى رقم الموبايل.

- في الخطوة الخامسة وتحديدًا بعد كتابة رقم الموبايل، يتم التحقق من رقم الهاتف المحمول من خلال إرسال رسالة نصية تتضمن 4 أرقام على نفس الرقم.

- وفي الخطوة السادسة ينبغي الموافقة على كل الشروط التي تتعلق بالحصول على لقاح كورونا.

- ومن أجل التأكيد على التسجيل، تُرسل وزارة الصحة رسالة نصية لصاحب التسجيل على الموبايل، تتضمن رقم طلب التسجيل.