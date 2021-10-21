موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر 2021.. الرابط والخطوات

يبحث العديد من المواطنين عن موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر 2021، من أجل الحصول على اللقاح لتقوية المناعة في مواجهة فيروس كورونا، لذا تستعرض «الوطن» رابط وخطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر، التي حددتها وزارة الصحة والسكان.

لينك موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر من وزارة الصحة

يمكن لجميع المواطنين التسجيل للحصول على لقاح كورونا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان، والتي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر

وحددت وزارة الصحة والسكان الخطوات التي ينبغي على المواطنين اتباعها من أجل التسجيل في لقاح كورونا في مصر من خلال موقع وزارة الصحة، وهي كالتالي:

1 - الدخول على موقع وزارة الصحة المخصص لتسجيل لقاح كورونا من هذا الرابط.

2 - يجب في الخطوة الثانية الضغط على أيقونة «التسجيل لطلب اللقاح».

3 - تُحديد الفئة التي تنتمي إليها من يريد الحصول على لقاح كورونا، من بين 4 اختيارات وهم «العاملين في القطاع الطبي، وتطعيم بغرض السفر، وأصحاب الأمراض المزمنة من مختلف الفئات العمرية، وأخيرًا فئات أخرى».

4 - كتابة كافة البيانات المطلوبة على الموقع ومنها الاسم رباعيًا، مع الرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول، وينبغي استكمال كتابة جميع البيانات حتى يتم الانتقال إلى الخطوة التالية.

5 - التحقق من شخصية من قام بالتسجيل من خلال إرسال 4 أرقام على رقم هاتفه الشخصي الذي سجل من خلال للحصول على لقاح كورونا.

6 - يتم استكمال كتابة البيانات المطلوبة، والتي منها التاريخ إن وجد، مع اختيار مكان الذي يريد الحصول من خلاله على التطعيم، والمحافظة أيضًا.

7 - يتم الموافقة على مختلف الشروط الخاصة بتلقي لقاح كورونا.

8 - تُرسل وزارة الصحة والسكان رسالة إلى الشخص الذي يرغب في تلقي لقاح كورونا، تتضمن الرسالة مدون بها رقم طلب التسجيل.