حبس المتهم بتصوير الفتيات داخل «بروفا» محل بالهرم.. والتجديد غدا

أمرت نيابة العمرانية ، بحبس المتهم بتصوير الفتيات خلسة، أثناء تبديل ملابسهن داخل محل الملابس الخاص به في شارع فاطمة رشدي بالهرم.

واستمعت النيابة لأقوال المتهم والمجني عليها وصديقتها التي اكتشفت عملية تصوير السيدات خلسة في غرفة البروفة ، مساء أول أمس، أثناء قيام الأولى بتجربة ملابس انتقتها من المحل، ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام قاضي المعارضات غدا السبت، للنظر في تجديد حبسه.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على المتهم، بعد تلقي شرطة النجدة بلاغا من المجني عليها، حيث تبين أن المتهم اعتاد على تصوير الفتيات خلسة داخل البروفا الخاصة بالمحل.

اعتاد تصوير الفتيات

وكشفت التحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية، تحت إشراف اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، أن المتهم اعتاد تصوير الفتيات عاريات، عن طريق كاميرا سرية تطل على ثقب أحدثه بشكل عمودي في حائط غرفة البروفات، حيث تم القبض عليه، والتحفظ على هاتفه وجهاز لاب توب، تبين احتوائه على عدد كبير من الصور والفيديوهات المصورة لفتيات عرايا داخل غرفة البروفا.

وأوضحت التحريات أن المتهم افتتح المحل الخاص به منذ 3 سنوات، وأن زبائنه من السيدات بسبب طبيعة عمله في «الملابس الحريمي».

شاهد عيان على الواقعة

وقال «محمد»، أحد شهود عيان الواقعة، خلال حديث مصور أجرته معه «الوطن»، إن عشرات السيدات كن ضحية لصاحب محل الملابس المتهم، حيث تقصد كل منهن المحل لاختيار قطعة الملابس التي تنال إعجابها، ثم تدخل لغرفة «البروفة» لقياسها، ولا تعلم أن صاحب المحل يصورها شبه عارية في البروفة، «كل اللي كانوا بيدخلوا عنده ناس محترمين واللي كنا نعرفه عنه إنه كويس».

فتاة كشفت القصة

وأكد الشاهد، أن الصدفة وحدها أوقعت بالمتهم، حين دخلت فتاتان إلى المحل المتهم، لشراء قطع ملابس، وحال دخول إحداهما لغرفة تبديل الملابس «البروفة» كانت صديقتها تنتظرها خارج الغرفة، وارتابت الفتاة في وقفة المتهم خلف حائط غرفة تبديل الملابس أمامه مكتب يعلوه جهاز كمبيوتر شخصي «لاب توب»، وظهرت عليه علامات الريبة حين سألته عن سبب وجوده، وكانت المفاجأة والصدمة الكبرى حال رؤيتها لصديقتها تظهر على شاشة الجهاز شبه عارية.