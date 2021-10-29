ليلة مأساوية عاشتها أسرة الطفل يوسف بحلوان.. مات صعقًا بالكهرباء

كانت الأجواء تسير بشكل طبيعي داخل منزل الطفل «يوسف .أ» الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره، نشأ برفقة والديه داخل عقار مكون من 4 طوابق، فى ذلك اليوم كان الطفل يلهو مع أشقائه في مكان خال من الأسرة، لم يدر أنها آخر ليلة يلهو فيها، حيث الكرة تدب في كل أرجاء حوائط الحجرة، كان الطفل يحلم بأن يقضي يومًا سعيدًا، لكن المشهد انقلب رأسًا على عقب، وسقط جثة هامدة بعد تعرضه للصعق بالكهرباء بدون عازل ليلقى مصرعه في الحال.

مأساة الأم في إنقاذ نجلها

الصمت خيم على الأسرة الفقيرة، بعدما سقط الطفل على الأرض، حاولت الأم إبعاده عن السلك العريان، هرولت مسرعة نحو مفتاح الكهرباء، لتقطع أمواج الكهرباء عن جسد طفلها الذي يحاول التقاط أنفاسه الأخيرة، ولكن القدر كان حاضرًا، وأنهت الكهرباء حياته، وأمام المنزل البسيط، تجمع الأهالي من كل حدب وصوب، في صمت ممزوج بحسرة يعلو وجوة شاحبة من هول ما رأت للتو، ما سبق كان كافيًا ليعي الأب الفاجعة التي وقعت داخل المنزل بعد أن صعقت الكهرباء صغيره وفارق الحياة داخل الشقة.

بلاغ لقسم الشرطة

داخل مستشفى حلوان العام، كان موظفو الاستقبال، يواصلون يومهم الطبيعي، حتى حضر جثمان «يوسف» ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فحينها كانت عقارب الساعة تشير إلى انتهاء اليوم، حين ورد لمأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، باستقبال جثة طفل يدعي «يوسف» 10 سنوات، إثر تعرضه للصعق الكهربائي.

انتقلت دورية أمنية لتفحص البلاغ، وتبين إصابة الضحية داخل شقته بعدما لامس كابل كهرباء بدون عازل مما أسفر عن وفاته.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم وصرحت النيابة العامة، بدفن جثة الطفل وأمرت بتسليمه لذويه لدفنه بعدما أثبتت التحريات عدم وجود شبهة جنائية حول الحادث.