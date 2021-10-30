الشاعر: إقامة الأفراح في القاعات المغلقة بالفنادق ممنوع حتى الآن

قال هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن إقامة الأفراح وحفلات الزفاف بالقاعات المغلقة بالفنادق، لا زال ممنوعا حتى الآن، لافتا إلى أنه مسموح فقط بإقامة تلك الفاعليات ولكن بالأماكن المفتوحة والمكشوفة بالمنشآت الفندقية وفقا للعديد من الضوابط التى اشترطتها اللجنة الوزارية لأزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لإقامة تلك الحفلات بالفنادق لعل أهمها:

1- الحد الأقصى لحضور حفلات الزفاف بالقاعات المفتوحة بالفنادق هو 300 شخص شريطة أن يتسع المكان لضعف هذا العدد.

2- الالتزام بقياس درجة الحرارة لكل المتواجدين بالفرح أثناء دخولهم الفندق ومنع من لديه ارتفاع فى درجة حرارته عن المعدل الطبيعى من الحضور.

3- تطبيق التباعد بين الترابيزات ووجود مسافات بينية بينها، إضافة إلى ترك مسافة بين الكرسى والآخر على الترابيزة الواحدة.

4- ضرورة وجود معقمات وأدوات تطهير بصورة مكثفة داخل المكان المقام به الفرح.

5- في حال كان الطعام عبارة عن «أوبن بوفيه» يقوم العاملون بالفندق بتعبئة الأطباق للزبائن وفقا لمطالبهم.

6- عدم التزاحم على البوفية والعمل على قيام العاملين بوضع الطعام على الطاولة.

7- العمل على توعية الحاضرين لعدم حدوث تجمعات كبيرة أثناء الفرح وضرورة اتباع الضيوف للإجراءات الوقائية والاحترازية.

8- استخدام أدوات أحادية الاستخدام لتناول الطعام.

9- التعقيم المستمر للأماكن التى يقام بها الفرح.

10- التزام العاملين بارتداء الكمامة والقفاز أثناء وجودهم بالفندق وحتى انتهاء الفرح.

وأضاف «الشاعر»، لـ«الوطن»، أن وزارة السياحة وضعت ضوابط لإقامة الاجتماعات والندوات بالقاعات المغلقة بالمنشآت الفندقية لعل أهمها:

1- لا يتخطى نسبة الحاضرين للمؤتمر داخل القاعة المغلقة نسبة الـ 50% من سعتها الاستيعابية على ألا يزيد عدد الحضور عن 150 فردا.

2- الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى.

3- توفير أدوات التعقيم وأدوات التطهير داخل القاعة.