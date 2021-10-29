«القوى العاملة»: توفير 237 فرصة عمل في مدينة بدر برواتب تصل لـ7 آلاف

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بالقاهرة، وفرت 237 فرصة في 15 مهنة بـ 4 شركات ومصانع القطاع الخاص بمدينة بدر، بمرتبات تتراوح بين 2500 إلى 7000 جنيه، بجانب بعض المزايا الأخرى، لشغلها خلالها الأسبوع الجاري، في إطار الإسهام في خفض معدلات البطالة، ومبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية، أن مكتب عمل بدر متعدد الأنشطة وفر هذه الفرص في شركات إيجيترافور للصناعات الكهربائية، وديورافيت إيجيبت، وليونى وايرنج سيستمز، وسالم وزران أبو العطا (إندومي)، للشباب من الجنسين أبناء المحافظة، وتوفير عقود عمل للمتقدمين، مع زي رسمي، ووسيلة انتقال للعاملين إلى مقار عملهم ذهابًا وإيابًا، فضلًا عن رعاية طبية واجتماعية شاملة.

تفاصيل الوظائف المطلوبة

وأشار حسن السيد مدير مكتب بدر، إلى أن فرص العمل التي تم توفيرها تشمل: 75 عامل إنتاج، و27 فني إنتاج، و 9 مهندسين ميكانيكا وكهرباء ومشتريات خارجية، و2 مدرس ميكانيكا وميكاترونيك، و31 عامل نظافة، و50 مراقب جودة، و 24 عامل تجميع، و4 مشرفين، و4 فني خدمات ما بعد البيع، وفرد أمن، و2 سباك، و2 كهربائي، و5 نجارين، على أن يكون السن ما بين 25 إلى 35 سنة.

وقال مدير المكتب، إنه على الراغبين في شغل هذه الفرص التقدم إلى مكتب عمل بدر في جهاز مدينة بدر القديم من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر.