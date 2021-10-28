القوى العاملة: تعيين 7028 شابا و423 ألف جنيه منح رعاية اجتماعية وصحية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تعين 7028 شابًا منهم 48 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، عن طريق مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وتابع سعفان، أنه بلغ عدد المسجلين من راغبي العمل بتلك المكاتب 29893 شابًا، وتوفير 59 فرصة عمل، واستخراج 1806 شهادة قياس مستوى المهارة، و 1989 رخصة مزاولة الحرفة.

استخراج 167 ترخيص لعمل الأجانب

وأضاف سعفان، أن المديرية استخرجت 167 تراخيص جديد لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ253 أجنبيًا، وفقًا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وقال مدحت الغمراوي مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضي، إن المديرية تلقت 1144 شكوى، منها 159 شكوى تم تسويتها وديًا، وتم إحالة 256 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 175 شكوى، وإحالة 57 شكاوى لجهات أخري طبقاً للاختصاص، وتبقى 497 شكوى تحت البحث والدراسة.

117 منحة مولود بـ236 ألف جنيه و37 منحة بـ111 ألف جنيه

وفى مجال العمالة غير المنتظمة، قامت المديرية بصرف منح لرعاية تلك الفئة اجتماعيًا واقتصاديًا تمثلت في : 117 منحة مولود جديد بإجمالي 236 ألف جنيه، و37 منحة زواج بمبلغ 111 ألف جنيه، و10 منح وفاة أحد الأقارب بإجمالي 20 ألف جنيه، وصرف 56 ألف جنيه لعمل 13 عملية جراحية صغرى وكبرى لـ 13 عاملًا، ليصل إجمالي ما تم صرفه لتلك الفئة 423 ألف جنيه لـ177 عاملاً من المسجلين.

تحرير 371 محضر لمنشآت مخالفة

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 403 منشأة دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 371 محضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 280 شكوى، وتم تسوية 213 شكوى منها، وتبقي 67 شكوى تحت البحث والدراسة.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 164 منشأة، وإعادة التفتيش على 385 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 210 محضر سلامة وصحة مهنية، كما تم بحث 9 شكاوى، وعقد 20 ندوة توعية.