القوى العاملة: توقيع اتفاقية عمل جماعية بصرف مزايا 620 عاملا بشركة خاصة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع شركة هنكل مصر للصناعة والتجارة، والنقابة العامة للعاملين بالكيماويات، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، في إبرام اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 620 عاملا.

وأوضح «سعفان» أن الاتفاقية نصت على صرف مزايا للعاملين بمصنع الشركة ببورسعيد من دون المديرين بالمستوى الوظيفي MC، تتمثل في بدل مخاطر بقيمة 1150 جنيها، ويتم منحها للعمالة الفنية دون غيرها، والتي تتعامل بشكل مباشر مع الإنتاج، وبدل وجبة ومواصلات وطبيعة عمل بقيمة 3370 جنيها، فضلا عن بدل ورديات للعاملين بنظام الوردية فقط بقيمة 650 جنيها، وبدل موقع خاص بالعاملين بمخزن الرسوة بقيمة 1500 جنيه.

تخصيص ميزانية للحالات المرضية الحرجة

كما نصت الاتفاقية على أن تخصص الشركة 750 ألف جنيه للحالات المرضية الحرجة والاستثنائية وغير المغطاة تأمينيا اعتبارا من تاريخ هذه الاتفاقية، على أن تتم إدارة هذا المبلغ مشتركة بين ممثلي الإدارة وممثلين من اللجنة النقابية العامة بالشركة، وتم الاتفاق على صرف نصف شهر من الراتب الأساسي في كل من عيد الفطر وعيد الأضحى سنويا عن كل عيد، وذلك لجميع العاملين باستثناء المديرين بالمستوى الوظيفي MC ، حيث يتم صرف مبلغ 15 ألف جنيه كحد أقصى في كل عيد سنويا، فضلا عن منح العمالة الفنية الخاضعة لنظام الساعات الإضافية بدلا نقديا يعادل 48 ساعة في شهر رمضان فقط، وذلك دون الإخلال بساعات العمل الإضافية الأخرى طبقا لنظام العمل بالشركة.

ونصت الاتفاقية على الاستمرار في صرف حافز إنتاج شهري بنسبة 10% من الأجر الأساسي للعاملين بالمصنع من دون المستوى الوظيفي MC، على أنه يجوز للشركة زيادة هذه النسبة وفقا لما تراه في حالة تجاوز الإنتاج 100% من الخطة المستهدفة.

مكافأة نهاية الخدمة

وأشارت الاتفاقية فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة إلى أن العامل يستحق أجر شهرين ونصف عن كل سنة من سنوات العمل بالشركة، وفقا لآخر أجر شهري، ويتم احتساب أجر الشهر على أساس إجمالي الأجر الأساسي الكلي للعامل، مضافاً إليه البدلات المستحقة للعاملين والمتمثلة في بدل تغذية، وبدل المخاطر، وبدل وردية، وبدل انتقال، وبدل طبيعة عمل، وبدل السكن، وبدل الاغتراب، وبدل موبايل، وبدل موقع عمل كلا فيما يخصه، والعلاوات الاجتماعية بنوعيها، والحافز الربع سنوي منسوب للسنة، و5170 جنيها مقابل خدمة طبية، وحصة صاحب العمل من التأمينات الاجتماعية، وحافز الإنتاج الشهر ، ومنحة العيدين الفطر والأضحى منسوبة للسنة.

ووجه وزير القوى العاملة الشكر لإدارة الشركة وممثلي العمال، على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية، والحوار الهادف والبناء، مما يعود بالنفع على كل منهم والصالح العام.