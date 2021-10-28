صحف الدوحة تشيد بزيارة وزير القوى العاملة وتؤكد عمق علاقات البلدين

أشادت الصحف القطرية، بزيارة محمد سعفان وزير القوى العاملة، مشيرة إلى أنه أول وزير مصري يزور الدوحة منذ عودة العلاقات بين البلدين، مؤكدة أن هناك مشاورات لاستقطاب المزيد من الكفاءات المصرية للعمل في دولة قطر، وستظهر نتائجها في الفترة المقبلة.

وأضافت الصحف، أن وزير القوى العاملة، أكد في لقائه مع الجالية المصرية على هامش الزيارة، عمق ومتانة العلاقات المصرية القطرية، مشيدا بالمعاملة التي تحظى بها الجالية في قطر، ودورها المهم في تعزيز العلاقات وتطويرها.

أبرز ما جاء بالصحف القطرية

وفيما يلي، تفاصيل ما جاء بالصحف القطرية حول زيارة وزير القوي العاملة المصري:

تحت عنوان «العلاقات القطرية المصرية عميقة ومتينة»، ورئيس غرفة قطر يجتمع مع وزيري العمل الفلسطيني والمصري كل على حدة، و«الشيخ خليفة بن جاسم رئيس غرفة قطر يستقبل محمد سعفان وزير القوى العاملة».

عمق ومتانة العلاقات المصرية القطرية

كتبت الصحف القطرية على هامش لقاء وزير القوى العاملة المصرية محمد سعفان، بالجالية المصرية فى قطر، الذي نظمته سفارة جمهورية مصر العربية فى الدوحة، بحضور السفير عمرو الشربيني سفير مصر بقطر، وذلك في إطار زيارته إلى الدوحة لرئاسة وفد مصر المُشارك فى اجتماعات الدورة 95 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.

وأضافت الصحف، أن وزير القوى العاملة، أكد في لقائه مع الجالية عمق ومتانة العلاقات المصرية القطرية، مشيداً بالمعاملة التي تحظى بها الجالية المصرية في قطر ودورها المهم في تعزيز العلاقات وتطويرها.

مشاورات لاستقطاب المزيد من الكفاءات المصرية للعمل في قطر

كما أوضحت صحيفة الراية، في حوار مع وزير القوى العاملة على هامش لقائه المفتوح مع الجالية، أن الوزير قال: «استثمرنا هذه الزيارة في التواصل مع المسئولين القطريين، والتقينا بوزير العمل القطري علي بن سعيد، ورئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم، وهو ما يؤكد عمق العلاقة بين مصر وقطر في كل المراحل، ونؤكد أن عودة العلاقات، لابد أن ترتكز على متانة العلاقة وقوتها، لأن ذلك يصب في صالح البلدين»

وأشارت الصحيفة، إلى استقبال وزير القوى العاملة المصري، كأول وزير مصري يزور الدوحة منذ عودة العلاقات بين البلدين، لافتة أن هناك مشاورات لاستقطاب المزيد من الكفاءات المصرية، للعمل في دولة قطر ، والتي نأمل أن تظهر نتائجها في الفترة المقبلة.

وشدد الوزير في حديثه للجالية المصرية، على أهمية دور الجالية في تعزيز العلاقات المصرية القطرية، وتطويرها إلى آفاق أرحب في ظل الكفاءات المتنوعة التى تحظى باهتمام الجانب القطري في كل المجالات والقطاعات.

وتناولت صحف الوطن، والشرق، والعرب القطرية، لقاء رئيس غرفة قطر مع وزيري العمل الفلسطيني والمصري، كلاً على حدة وما جرى خلال الاجتماعين من استعراض علاقات التعاون المشترك بين قطر وكل من فلسطين ومصر، خصوصا في مجال العمل والعمالة.