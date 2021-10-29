ضبط امرأة بالغربية نصبت على جيرانها في 10 ملايين جنيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط إحدى السيدات بمحافظة الغربية؛ لاتهامها بالاستيلاء على قرابة 10 ملايين جنيه من عدد من المواطنين، بدعوى توظيفها.

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من عدد من المواطنين بمحافظة الغربية، يفيد بقيام «صاحبة محل لتجارة الأدوات المنزلية - مقيمة بدائرة مركز شرطة مركز شرطة سمنود بالغربية»، بتلقي مبالغ مالية منهم؛ لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الأدوات المنزلية مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

الاستيلاء على 10 ملايين جنيه من المواطنين

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام المشكو في حقها بممارسة نشاط احتيالي، من خلال تلقيها مبالغ مالية من المواطنين؛ بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الأدوات المنزلية مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال، مما مكنها من الاستيلاء على مبلغ (9,920,000) جنيه مصري من الشاكين، وتوقفت عن رد أصول المبالغ المالية أو سداد الأرباح المتفق عليها، وقيامها بالاستيلاء على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهداف المتهمة المذكورة وضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.