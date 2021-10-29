طقس الجمعة.. معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 30

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، حالة الطقس اليوم، الجمعة، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدلا على السواحل الشمالية وحارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

فترة الليل

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضا، أن يكون الطقس لطيف ليلا على الأنحاء كافة في أول الليل ومائلا للبرودة في آخره، وشبورة مائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء مع فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى وهذا بيان بدرجات الحرارة:

بيان بدرجات الحرارة

القاهرة العظمى 30 والصغرى 20.

الإسكندرية العظمى 28 الصغرى 19.

مرسى مطروح العظمى 28 والصغرى 18.

سيوة العظمى 29 والصغرى 14.

بورسعيد العظمى 28 والصغرى 23.

دمياط العظمى 27 والصغرى 21.

الإسماعيلية العظمى 30 والصغرى 20.

السويس العظمى 29 والصغرى 21.

العريش العظمى 29 والصغرى 19.

سانت كاترين العظمى 25 والصغرى 13.

طابا العظمى 28 والصغرى 20.

شرم الشيخ العظمى 32 والصغرى 23.

الغردقة العظمى 32 والصغرى 22.

الفيوم العظمى 33 والصغرى 16.

بني سويف العظمى 33 والصغرى 16.

المنيا العظمى 33 والصغرى 16.

أسيوط العظمى 34 والصغرى 17.

سوهاج العظمى 34 والصغرى 16.

قنا العظمى 34 والصغرى 17.