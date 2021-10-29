طقس الإسكندرية غائم جزئيا وتوقعات بهطول أمطار غزيرة

شهدت حالة الطقس في مدينة الإسكندرية، اليوم الجمعة، غيوم كثيفة وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، معلنة بدء نوة ممطرة على المحافظة لمدة 3 أيام، فيما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى، لإستقبال أول نوة ممطرة مع رفع درجة الاستعداد في الشوارع، والدفع بسيارات الكسح والعمال في كافة المناطق والبؤر الساخنة التي تشهد تراكمات لمياه الأمطار من أجل التدخل السريع.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الجمعة

وسجلت درجات الحرارة اليوم الجمعة في الإسكندرية 27 درجة مئوية، على الرغم من ارتفاعها الطفيف مقارنة بالأيام الماضية، إضافة إلى ثبات درجة الرطوبة عند 66% لعدة أيام، وانخفاض الرياح إلى14 كم/ ساعة وارتفاع أمواج البحر نسبياً، مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار تصل نسبتها إلى 20%.

استعدادت الإسكندرية لمجابهة الأمطار القادمة

وبعد إعلان محافظة الإسكندرية، حالة الطوارئ لإستقبال النوة الممطرة، انتشرت سيارات شركة الصرف الصحي والبالغ عددها 103 سيارات شفط في كافة الشوارع، إضافة إلى الدفع بسيارات الطوارئ للشوارع، تحسباً لهطول الأمطار بغزارة على المحافظة، في طقس غير مستقر تشهده المدينة الساحلية خلال اليوم وغدًا السبت.

فيما بدأت غرفة الطوارئ الخاصة بمجابهة الأمطار التواصل مع كافة الأجهزة التنفيذية بعد وصول توقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتشديد على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشوارع، ورصد أي حالات طارئة تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وضرورة التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.