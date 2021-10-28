«الأرصاد» تحذر من طقس غير مستقر حتى الأربعاء المقبل: أمطار على بعض المحافظات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا تحذيريا، كشفت فيه عن حالة الطقس المتوقعة على البلاد وخريطة الظواهر الجوية حتى الأربعاء 3 نوفمبر، محددة المناطق التي تشهد سقوط الأمطار، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء، خلال الفترة من غد الجمعة وحتى الأربعاء المقبل الموافق 3 نوفمبر.

خريطة سقوط الأمطار الجمعة 29 أكتوبر

وأضافت الهيئة، أن هناك توقعات بسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا «مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، وبورسعيد»، على فترات متقطعة، فيما تكون الأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا، والقاهرة الكبرى، وذلك خلال الجمعة الموافق 29 أكتوبر.

ونوهت الأرصاد إلى أنه اعتبارا من السبت الموافق 30 أكتوبر، يشهد الطقس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تزداد كميات الأمطار وتكون متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى.

وتابعت الهيئة: «نظرا للتغيرات الحادة والسريعة في مخرجات النماذج العددية سوف نوافيكم بتحديث التغير في كميات ومناطق الأمطار».

خريطة الأمطار السبت 30 أكتوبر

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد سقوط أمطار متوسطة، تكون رعدية في بعض الأحيان على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا «السلوم، مطروح، الاسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، الاسماعيلية»، على فترات متقطعة، فيما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى، على فترات متقطعة، وتكون خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

أمطار تصل لرعدية الأحد

وأشارت الأرصاد إلى سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا على فترات متقطعة، فيما تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا، القاهرة الكبرى، وخفيفة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، الأحد الموافق 31 أكتوبر.

أمطار خفيفة

وتكون فرص سقوط الأمطار المتوقعة الإثنين، الموافق 1 نوفمبر على البلاد، خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية، وسط وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.