استشاري نفسي: جسمك هينطق لو تحملت الضغط النفسي دون طلب الدعم

قالت الدكتورة مها باشا، استشاري الطب النفسي بمستشفى المعمورة في الإسكندرية، إن اللجوء للطبيب النفسي أمر لا عيب فيه، ولابد من تغيير وجهة النظر أو الاعتقاد الخاطئ بأن المرض النفسي أمر مرفوض، فالمرض النفسي مثل باقي الأمراض لابد من الاهتمام بالصحة النفسية فالإنسان من حقه أن يعيش مرتاح وذو نفسية سليمة وسوية، للقدرة على تحمل ضغوط الحياة اليومية، وحال عدم التحدث وطلب المساعدة النفسية سيشتكي الجسم وتظهر أعراض جسدية لا علاج لها.

نصائح لصحة نفسية أفضل للمرأة

ووجهت «باشا» في تصريح خاص لـ«الوطن»، عددا من النصائح للمرأة للحفاظ على صحتها النفسية، والتي تتمثل في ضرورة الاهتمام بالنفس، واللجوء إلى الطبيب النفسي حال احتياج الدعم النفسي ومن بين تلك النصائح:

- المرأة معطاءة ولابد من تقليل العطاء كثيرًا

- حبي نفسك شوية، كل ما حبت نفسها كل ما استطاعت على مساعدة الغير من حولها والوقوف مع أسرتها وأحباءها

- الوعي إلى أي مدى تستطيع أن تتحمل مسؤولية

- القدرة على طلب المساعدة

- كوني بالشفافية مع نفسك والموجودين حولك

أخصائية نفسية تطالب بالمساعدة النفسية عند احتياجها

وأكدت على أنه لابد من الحديث عما يوجع الروح، وعدم التهاون عند التعرض لأي ضغوطات، قائلة: «اتكلمي أكثر أخرجي ما بداخلك أكثر اطلبي المساعدة»، لافتة إلى ضرورة التوجه إلى الطبيب النفسي من أجل العلاج وطلب المساعدة، خاصة وأنه في حالة السكوت وعدم الرغبة في العلاج ستظهر كل المشاكل على الجسد وسيعاني، «جسمك هينطق لو تحملت الضغط النفسي دون طلب الدعم».