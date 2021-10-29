عاجل.. وقف إضافة الزوجة على البطاقة التموينية عبر بوابة مصر الرقمية

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وقف إضافة السيدات إلى بطاقات التموين الخاصة بأزواجهن عبر بوابة مصر الرقمية منعا للتلاعب بالمستندات، وذلك بحسب مصدر مسؤول بالوزارة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإضافة متاحة ولكن ليس من خلال بوابة مصر الرقمية بل من خلال طلب ورقي يتم تقديمه إلى مكتب التموين التابع له بطاقة عائل الأسرة، وبناء عليه يتم عمل بحث اجتماعي لإثبات أحقية الزوجة في الإضافة ومطابقة البيانات والمستندات المقدمة من رب الأسرة بشأن الزوجة.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار بداية من صباح غدا السبت في جميع المكاتب التموينية.

حذف بطاقات التموين لأصحاب فواتير الكهرباء ممن يتعدى استهلاكهم 800 جنيه

يذكر أن وزير التموين أعلن في مؤتمر صحفي، أمس، حذف أي مواطن يمتلك بطاقة تموينية من قواعد البيانات يصل استهلاكه للكهرباء 800 جنيه فأكثر، مؤكدًا أن الوزارة تواصل تنقية البطاقات بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لحذف غير المستحقين تنفيذا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بوصول الدعم لمستحقيه.

التموين: اكتشاف بطاقات بأسماء وزراء أثناء عمليات التنقية

وأشار الوزير إلى ضبط وقائع في عام 2019، حول امتلاك وزراء لبطاقات تموين وتم إيقافها وإجراء تحقيقات حول المتسبب فيها.

وشدد على عدم المساس بالبطاقة تموينية لأي مواطن يستحق الدعم، قائلًا "أي محدود دخل يطمأن على بطاقته التموينية لا مساس بها".