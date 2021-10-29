تفاصيل أزمة بيومي فؤاد بسبب إعلان السعودية.. «تفاجأت بالفيديو زيكم»

أثار الفنان بيومي فؤاد جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد انتشار فيديو قصير لا يتعدى الـ 20 ثانية، كإعلان تجاري لأحد المطاعم الشهيرة في المملكة العربية السعودية، والذي اعتبره الجمهور إساءة، وأنه يحتوي على عبارات خادشة.

إعلان السعودية يسبب أزمة لبيومي فؤاد

وظهر بيومي فؤاد خلال الفيديو، وهو يتحدث مع أحد مسئولي المطعم ويمازحه قائلًا: «وترجعوا تزعلوا من هزاري»، الجملة التي اعتبرها البعض بأنها تحتوي على إيحاءات خارجة ومسيئة.

تركي آل الشيخ ينتقد بيومي فؤاد

وبعد انتشار إعلان السعودية، قام عدد من النشطاء السعوديين بالهجوم على بيومي فؤاد، وانتقاد هذا الإعلان، كان من بينهم المخرج السعودي وكاتب السيناريو فهد الأسطاء، الذي نشر عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «وقاحة شديدة مؤسفة وغباء كبير تعزيز هذا النوع من الكوميديا التافهة والتي يعززها بيومي كما في الفيلم الرديء وقفة رجالة، شيء مؤسف أن يكون نمطا مقبولا»، بينما كتب تركي آل الشيخ عبر تويتر: «إعلان تافه! ومعيب ! وثقيل دم ! ومسيء».

بيومي فؤاد يعتذر عن إعلان السعودية

وخرج بيومي فؤاد عن صمته، وقدم اعتذارا للجمهور عن إعلان السعودية، ونفى أن يكون الفيديو بهدف الإعلان، مشيرًا أن أصحاب المطعم طلبوا منه هذا الفيديو بشكل كوميدي للاحتفاظ به، وليس لنشره.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «في إعلان نزل لي في المملكة العربية السعودية يقال إنه مسيء، أولاً كامل اعتذاري لكل إخوتي في المملكة».

بيومي فؤاد: لن أقصد نشر الفيديو كإعلان دعائي

واستكمل: «ثانياً أرجو التوضيح بسوء التفاهم الذي حدث، أنا لم أقصد بما نشر أنه إعلان ولكن أصحاب المطعم طلبوا مني نعمل هذا الأفيه على أن يحتفظوا به لأنفسهم كفيديو شخصي وبالطبع لم أتخيل أنه سيستخدم لدعاية المطعم باسمي وإني تفاجأت مثلكم تماماً عند مشاهدتي للفيديو».

واختتم كلامه: «وبناء عليه أرفض رفض تام نسب هذا الإعلان لشخصي احترامًا لكم ولكل جمهوري بالوطن العربي».