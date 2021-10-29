ضبط كمية من السكر والزيت المدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

شنت إداره تموين مركز الزقازيق بالشرقية حملة تفتيشية بالتنسيق مع قسم الرقابه التموينيه أسفرت عن ضبط إحدى السيدات تقوم بالإتجار في السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء بعزبه تيمور بمركز الزقازيق.

وتحفظت الحملة على 1350 كيلو من السكر التمويني المعبأ و624 زجاجة زيت تمويني و420 كيلو أرز و243 علبة جبنة و24 برطمان صلصة طماطم جميعها سلع تموينيه محظور تداولها خارج البطاقات التموينية.

تسليم السيارة المحملة بالسلع الغذائية إلى الجهات المختصة

وتم نقل السلع المضبوطة إلى مخازن شركة الجملة مركز الزقازيق بإيصال وتم التنبيه على عدم المساس بتلك الكميات لحين صدور قرار من الجهات المختصة بشأنها، وتحرر محضرا برقم 3036جنح ا د ط ضد المخالفين.

من جهة أخرى، أعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن حصول محطة مياه بندف المرشحة بمركز منيا القمح علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM بعد إجتياز التفتيش الدقيق والشامل على جميع أقسام المحطة للتأكد من استيفاء جميع إشتراطات ومعايير الشهادة وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية علاوة على ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية.

تطوير محطات مياه الشرب وتقديم خدماتها بأفضل جودة

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان صحفي، أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أن الشركة تضم 25 محطة مياه وصرف صحي حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM بينها 14 محطة مياه شرب و11 محطة معالجة للصرف الصحي.

يذكر أن شهادة TSM تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهرياً، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة بصفة دورية.