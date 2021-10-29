رئيس الوزراء يتفقد معرض إكسبو 2020 دبي.. حدث عالمي على أرض الإمارات

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، الجناح المصري بمعرض إكسبو 2020 دبي، مدشنا الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية مصر العربية بالمعرض.

وزيرا التخطيط والإسكان يرافقا رئيس مجلس الوزراء في معرض إكسبو 2020 دبي

ويرافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، داخل معرض إكسبو 2020 في دبي كل من وزير التخطيط والتنيمة الاقتصادية، وأيضًا وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

مجلس الوزراء: معرض إكسبو 2020 دبي حدث عالمي على أرض دولة الإمارات

وقال مجلس الوزراء في بيان له، إن معرض إكسبو 2020 دبي حدث عالمي على أرض دولة الإمارات لأول مرة في الشرق الأوسط وإفريقيا، ووجود الجناح المصري في المعرض يعكس صورة مصر وأهميتها المحورية.

يشهد الجناح المصري في معرض إكسبو 2020 دبي 113 فعالية في مجالات مختلفة

ومن المقرر أن يشهد الجناح المصري 113 فعالية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى كل من ورش العمل وأيضا اللقاءات النقاشية.

الإمارات تستضيف المعرض لأول مرة في الشرق الأوسط

وفي السياق ذاته، يُعد معرض إكسبو دبي 2020 في دولة الإمارات حدثا عالميا، ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وإفريقيا تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.

أكثر من 192 دولة تشارك في معرض إكسبو 2020 دبي

ويشارك في فعاليات معرض إكسبو 2020 بدولة الإمارات المتحدة أكثر من 192 دولة، وذلك تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».

الجناح المصري يقع في منطقة الفرص بمعرض إكسبو دبي 2020

ومن الجدير بالذكر أن الجناح المصري في معرض إكسبو دبي 2020 يقع في منطقة الفرص وهي أهم منطقة بالمعرض، وهو أيضًا بجوار جناح دولة الإمارات، وهو ما يدل على أهمية الدولة المصرية كمركز لتلاقي الفرص، نظرًا لما تتميز به الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ.