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رئيس الوزراء يصل إلى دبي لتفقد الجناح المصري في «إكسبو 2020 دبي»

 ..وتدشين الاحتفال باليوم الوطني لمصر

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الوطن
12:30 م | الجمعة 29 أكتوبر 2021
مدبولى

مدبولى

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى إمارة دبي الإماراتية، يرافقه وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبعض المسئولين؛ لتفقد الجناح المصري المشارك في معرض «إكسبو 2020 دبي»، وتدشين الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية مصر العربية بالمعرض.

أكثر من 192 دولة تشارك في المعرض

تجدر الإشارة إلى أن معرض «إكسبو 2020 دبي»، يعد حدثًا عالميًا تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويشارك في فعالياته أكثر من 192 دولة، تحت شعار: «تواصل العقول وصنع المستقبل».

113 فعالية تقام في الجناح المصري

ويقع الجناح المصري في منطقة الفرص، التي تعتبر أهم منطقة بإكسبو دبي، بجوار جناح دولة الإمارات، وهو ما يعكس أهمية مصر كمركز لتلاقي الفرص لما تتميز به الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ، ومن المقرر أن يشهد 113 فعالية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى ورش العمل واللقاءات النقاشية.

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