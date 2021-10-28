رئيس «اقتصادية قناة السويس»: ننظم 17 فعالية في 6 أشهر بـ«إكسبو دبي»

قال المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن الجناح المصري في معرض إكسبو دبي 2020 العالمي المقام في إمارة دبي الإماراتية ويستمر لمدة 6 أشهر، يشهد إقبالا كبيرًا.

إقبال على الجناح المصري في معرض إكسبو دبي 2020 العالمي

وتابع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: «جناح مميز جدا من الحاجات اللي بنفتخر بيها، والمنطقة الاقتصادية لها خطة لمدة 6 شهور هتنظم 17 فاعلية وأول واحدة كانت اليوم بمشاركة فعالة من عدد المطورين والشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية بحيث ندي المطورين فكرة عامة عن ما حققناه والمستثمرين في المنطقة الفرص التي تنتظرهم».

فعاليات متعددة للمنطقة الاقتصادية في دبي

وأضاف «زكي» خلال مداخلة هاتفية لقناة TEN، أن ندوة اليوم حضر بها عدد لا بأس منه من الشركات أو الأشخاص عبر تطبيق الاجتماعات عن بعد «زوم» وجرى تبادل الآراء، موضحا أن الشهور المقبلة ستشهد فعاليات كثيرة، مؤكدا أنه سيجرى الحديث عن موضوعات متعددة وجديدة وكل فعالية لها فكرة معينة تستقطب بها مستثمرين جدد ويتم الاستعانة بمتحدثين متخصصين.

استهداف لمجال البتروكيماويات

وأوضح المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في وقت سابق، أن المنطقة الاقتصادية للقناة، تضم 6 موانئ و4 مناطق صناعية، بإجمالي مساحة 460 كيلو مترا مربعا، وتهدف إلى جذب استثمارات خارجية لخلق فرص عمل.

ولفت إلى أنه يجرى تجهيز المنطقة، من أجل جذب الاستثمار، وسط تحسين البيئة التشريعية، وهو الأمر الذي جرى خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تستهدف أن تكون منطقة السخنة المركز العالمي الأول في صناعة البتروكيمياويات بتكلفة 7.5 مليار دولار، الأمر الذي سيساهم في خلق فرص عمل.