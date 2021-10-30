كيف يعمل لقاح كورونا المستجد للقضاء على الفيروس؟.. «الصحة» توضح

قد يتساءل البعض عن كيفية عمل لقاح كورونا كونه بات المنقذ الوحيد الذي أعلنت عنه الدول الكبرى للحد من حالات الإصابة والوفاة بالجائحة المستجدة التي تهدد العالم.

ووفقا لوزارة الصحة والسكان، فإنها توضح كيفية عمل اللقاح، بأنه عندما يخترق جسمنا عامل مسبب للمرض الجديد (فيروس أو بكتريا)، يقوم الجسم مباشرة بتكوين أجسام مضادة خاص بهذا المسبب، فيقضي عليه.

ونوهت الصحة إلى أنه توجد العديد من التقنيات التي تستخدم لإنتاج اللقاحات في العالم منها ما هو تقليدي ومنها ما هو حديث، ولكن تدور معظم تقنيات التصنيع حول نوعين أساسين وهما:

1- لقاح فيروس كورونا المستجد

وبحسب الوزارة، فإنها قامت بالاشتراك في الأبحاث الإكلينيكية تحت شعار «من أجل الإنسانية» لمحاولة إيجاد لقاح آمن وفعال، وقد تمت التجربة بالتشارك مع شركة «سينوفارم» الصينية ومجموعة «G42» الإماراتية لتجربة لقاحين (من النوع المعطل) على 45 ألف مشارك في 4 دول.

وانتهت الدراسة إلى ثبوت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%، كما لم تحدث أي أعراض جانبية غير متوقعة في مشاركي الدراسة، وجميع الأعراض الجانبية التي حدثت هي أعراض متوقعة بنسبة بسيطة إلى متوسطة.

2- اللقاحات المعطلة

واللقاحات المعطلة تحتوي على الفيروس المنتج مخبريا بعد تدمير الحامض النووي له، ومن أشهر أمثلة هذا اللقاح (لقاح السولك الخاص بشلل الأطفال، لقاح السعار ولقاح الأنفلونزا الموسمية).

3- اللقاحات الحية المضعفة

أما اللقاحات الحية المضعفة فتحتوي على الفيروس حيا، ولكن جرى إضعاف الحامض النووي، بحيث يصبح قادرا على إنتاج المناعة ولا يستطيع التسبب في المرض، ومن أشهر أمثلته (لقاح شلل الأطفال الفموي سابين، لقاح الحمى الصفراء ولقاحات الحصبة).

4- تقنيات جديدة

وعن التقنيات الجديدة، فنوهت الصحة إلى أنه مع التطور العلمي خصوصا في مجال البيولوجيا الجزئية والهندسة الوراثية اضيفت في السنوات الأخيرة مجموعات أخرى من اللقاحات، تعتمد في تصنيعها على تكنولوجيا مختلفة مثل الأحماض النووية معادة التركيب أو تكنولوجيا الحامض النووي الرسولي.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، حرصت أن يكون المسار العلمي الدقيق لأختيار اللقاح المناسب للاستخدام في مواجهة فيروس كورونا المستجد هو المحرك الأساسي للحفاظ على صحة المصريين في ظل تسارع موجة الإصابات عالميا.