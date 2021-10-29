موقع تسجيل لقاح كورونا مصر 2021.. تعمل إيه لو الرسالة مجاتش؟

يبحث كثير من المواطنين عن موقع لقاح كورونا الذي دشنته وزارة الصحة والسكان لمساعدة المواطنين على تسجيل لقاح كورونا بموقع الوزارة، وبعد أن اتجهت عدد من المؤسسات لمنع الدخول لها دون تلقي اللقاح، مثل ما حدث مع طلبة الجامعات، ويسارع المواطنون للدخول على موقع تسجيل كورونا خلال الساعات القليلة الماضية، وتوفر الحكومة المصرية لقاح كورونا للمواطنين مجانا، وذلك للحد من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالرغم من أن هناك الكثير منهم سجلوا، إلا أنهم لم تصلهم رسالة التأكيد حتى الآن.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، كيفية التصرف في حال تسجيل لقاح كورونا مصر من قبل، ولن يتم إرسال رسالة التأكيد حتى الآن، وفق موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان، كالتالي:

كيف تتصرف إذا لم تتلقى رسالة تأكيد لقاح كورونا؟

- يدخل المواطن الذي سجل طلبه للحصول على لقاح كورونا على موقع وزارة الصحة والمخصص للتسجيل لتناول اللقاح من هنــــــا.

- ثم بعد ذلك يضغط الراغب في الاستعلام عن حالة طلب تسجيل لقاح كورونا على الخانة المخصصة لمتابعة حالة الطلب «متابعة حالة طلب اللقاح».

- ثم بعد ذلك يدخل المواطن رقم الطلب الخاص به، والذي تم تلقيه في رسالة نصية عبر الهاتف المحمول.

- ثم يتم إدخال آخر 4 أرقام من بطاقة الرقم القومي الخاص بالمواطن الذي قام بالتسجيل على موقع لقاح كورونا.

- ثم يتم الضغط على استفسار لحالة الطلب.

- وفي حالة إذا لم يتم تلقي الرسالة الخاصة به نظرا لعدم تحديد الموعد الخاص به لتلقي اللقاح، يتم شرح ذلك السبب للمواطن، ما يجعله يضطر لانتظار إرسال رسالة التأكيد الخاصة به وتحديد الموعد له.

- وفي حالة إذا كان السبب يرجع لعدم ذهاب المواطن لتلقي جرعة اللقاح الخاصة به في الموعد الذي تم تحديده له، يقوم بالضغط على تحديد موعد آخر، لتنشيط طلب حصول على اللقاح.