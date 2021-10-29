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«الصحة» تناشد الطلبة بالحصول على لقاح كورونا.. احم نفسك في الدراسة

كتب:

سماح حسن الجوهري
01:17 م | الجمعة 29 أكتوبر 2021
لقاح فيروس كورونا المستجد

لقاح فيروس كورونا المستجد

أكدت وزارة الصحة والسكان، على الطلبة فوق سن 18 عاما، بضرورة الإسراع في تلقي لقاح كورونا المستجد لحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس، وذلك عبر الصفحة الرسمية للوزارة على «فيس بوك».

وقالت «الصحة» في منشورها، إنه لا بد من حماية الطلاب لأنفسهم من خلال التسجيل لتلقي لقاح كورونا، وذلك عبر الدخول للموقع الرسمي للوزارة واختيار خانة الطلبة، مضيفة أن فيروس كورونا المستجد خطير ولا بد من حماية أنفسنا منه، وأن الأطفال عرضة للإصابة بالفيروس كما هو الحال لدى البالغين.

الصحة تناشد الطلبة فوق 18 عاما بالإسراع في التسجيل لتلقي لقاح كورونا المستجد

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه إذا كان سنك فوق الـ 18 عاما، يرجى الإسراع في التسجيل الآن لتلقي تطعيم لقاح فيروس كورونا، ولا بد من أن نحمي أنفسنا طول فترة الدراسة، وارتداء الكمامة واتخاذ كافة التدابير الاحترازية.

الأجسام المضادة تتواجد فى فترة من 6 إلى 9 أشهر

وأكدت وزارة الصحة أن لقاحات فيروس كورونا لا تعطي مناعة كاملة بنسبة 100%، ولكنها تحد من الأعراض القوية التي من الممكن أن يتعرض لها جسم المصاب للفيروس وتقلل من الحالات الحرجة، كما يتوقع من خلال الدراسات التي أجريت على الفيروس أن الأجسام المضادة تتواجد في فترة من 6 إلى 9 أشهر. 

وأوضحت وزارة الصحة أن تطعيم لقاح فيروس كورونا إجباري على طلبة الجامعات وفوق الـ 18 عاما لحمايتهم أثناء فترة الدراسة بالمدارس والجامعات.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها تستهدف الاعتماد على اللقاحات المصنعة محليا في المستقبل.

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