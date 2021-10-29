فئات المسافرين الذين لهم الأولوية في تلقي لقاح كورونا

يتسابق الجميع من أجل تلقي لقاح كوورنا المستجد وتحديدًا المسافرين للخارج، إلا أن هناك فئات من هؤلاء لها الأولوية في تلقي جرعة من اللقاح دون عن غيرهم من المسافرين.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها جريدة «الوطن» على مدار الساعة، ترصد فئات المسافرين التي يحق لها الأولوية في تلقي لقاح كورونا المستجد.

ووفقا لوزارة الصحة والسكان، فإن هناك فئات من المسافرين الذين لهم أولوية في تلقي لقاح فيروس كورونا وهم:

- المسافرون للعمل بالخارج.

- المسافرون لتلقي العلاج بالخارج.

- المسافرون لغرض الدراسة «سواء تعليم جامعي أو ما بعد الجامعي».

كما تستطيع فئات المسافرين الذين لهم أولوية في تلقي لقاح فيروس كورونا للتسجيل وحجز اللقاح من خلال الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg.

6 إرشادات للوقاية من فيروس كورونا في الموجة الرابعة

- تلقي لقاح كوفيد 19.

- التوقف عن التدخين.

- تناول الخضروات والفواكهة الغنية بالفيتامينات.

- ارتداء الكمامة.

- غسل اليدين باستمرارا.

- الابتعاد عن الأزدحام.

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

من جانبها أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، أنه تم تسجيل 923 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت الوزارة في بيانها أمس، أن حالات الوفاة وصلت إلى 55 حالة جديدة.

وفي سياق منفصل، قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 328209 من ضمنهم 276801 حالة تم شفاؤها، و 18483 حالة وفاة.

وخصصت الصحة عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:نسخة اندرويد‏https://bit.ly/2MHG97Lنسخة ايفون‏https://apple.co/3gURgYJ .