توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. عدم استقرار وأمطار غزيرة ورعدية

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار رطب على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا على فترات متقطعة، ويكون هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

توقعات بسقوط أمطار رعدية

وعن طقس الأحد، فمن المتوقع أن يكون هناك أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة ليوم الاثنين، من المتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أما درجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة فهي على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة السبت 30 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 17.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 31 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 1 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.