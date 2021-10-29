طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن الكثافة العالية للفصول بالمدارس

تقدم النائب عصام العمدة، عضو مجلس النواب، عن دائرة أبنوب ومركز الفتح بمحافظة أسيوط، بطلب إحاطة موجة للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن أزمة كثافة الفصول، وأعمال الصيانة بمدارس مركز أبنوب.

فصول مكدسة بالطلاب ولا تتوازى مع السعة الاستيعابية

ولفت النائب في طلب الإحاطة، إلى أن الفصول مكدسة بالطلاب بمدارس أبنوب، ولا تتوازى مع سعتها الاستيعابية. وقال «العمدة» في طلبه: «للدكتور طارق شوقي وزيرالتربية والتعليم أنقل لسيادتكم المأساة التي يعيشها أبناء قرية المعابدة مركز أبنوب من سوء حالة الفصول سواء من التأثيث أو حالة المباني ولا أدري كيف تسمح سيادتكم بوجود مدارس بهذه الحالة المتردية قبل بدء العام الدراسي».

وتابع العمدة قائلاً: «هذا منظر لا يرضي أحدا، خاصة بعد مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمبادرة حياه كريمة، التي تغير من وجه الحياة في الريف والصعيد المصري».

وأضاف: «في انتظار رد الفعل المناسب من سيادتكم لتوفير أبسط حقوق هولاء الأطفال من فصل نظيف مؤثث بأثاث مناسب ودورات مياه نظيفة».