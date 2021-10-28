طلب إحاطة بسبب عجز المعلمين بالمدارس ومصير 36 ألف «مؤقت»

تقدم هشام الجاهل عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن أزمة نقص المعلمين في المدارس، التي ظهرت في الأيام الأولى من العام الدراسي الجديد.

وقال «الجاهل» في طلب الإحاطة، نواجه أزمة بسبب عجز المعلمين، ومديرو المدارس أصبحوا عاجزين عن توفير بدائل، أو حتى الرد على تساؤلات أولياء الأمور، بشأن تكرار غياب المعلمين عن الحصص الدراسية.

أزمة عجز المعلمين

واستطرد النائب فى طلب الإحاطة قائلا: هناك فصول خاوية من المدرسين منذ بدء الدراسة، في الوقت الذى تتجاهل فيه وزارة التربية والتعليم التعامل مع الأمر.

جدل حول قرارات الوزير

وشدد النائب هشام الجاهل، على أن قرار وزير التربية والتعليم بشأن فتح باب التطوع للعمل بالمدارس أو التعاقد بنظام الحصة لحملة المؤهلات العليا التربوية، مقابل 20 جنيها في الحصة، أثار موجة من الجدل، خاصة بين المعلمين المؤقتين، الذين كانوا ضمن آلاف خاضوا اختبارات التعاقد، واستلموا العمل، ويقترب عددهم من 36 ألف معلم.

وقال: كان من الأولى النظر إلى تعيين الـ36 ألف مدرس غير المعينين، وقد وعدهم الوزير بتعيينهم، في حين تعاني الوزارة من وجود عجز وحاجة للتعيين.

شكاوى أولياء الأمور

وأكد «الجاهل» أن أولياء الأمور تقدموا بالعديد من الشكاوى بسبب عدم وجود مدرسين في الفصول، لكن دون جدوى، وما زالت الأزمة مستمرة دون وجود أي حل.

وتضمن طلب الإحاطة المقدم، عددا من الأسئلة بشأن آلية تطوير التعليم التي تتبعها الوزارة، التي من شأنها الاهتمام بالمعلمين، ورفع أجورهم، الذي بدوره يساهم في إنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية التي تحاربها الدولة من سنوات.

وطالب النائب هشام الجاهل، بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن حل أزمة نقص المعلمين، وضرورة الاستعانة بالـ36 ألف مدرس غير المعينين، خاصة في وجود عجز كما ذكر وزير التربية والتعليم.