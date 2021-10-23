«حياة كريمة» بقرية كفر شبين.. تطوير مدارس وتوصيل غاز ومد كابلات كهرباء

أجرى خليل عبدالعظيم القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية بكفر شبين، زمحمد صبحي، مسؤول المتابعة بالوحدة المحلية بكفر شبين، برفقة هند جلال محمد، منسق العمل الميداني لمبادرة حياة كريمة، جولة تفقدية لإنجازات المؤسسة في القرية.

مجمعات خدمية وزراعية

وتفقد الوفد، بعض الأعمال القائمة وكذلك استمعوا لشكاوى وملاحظات بعض المواطنين، وشملت الجولة متابعة أعمال المجمع الخدمي بكفر شبين، والذي مازالت الأعمال مستمرة به على مساحة 500 متر وبنسبة إنجاز 48%، وتلك النسبة تتلخص في صب سقف الدور الثاني، وأعمال مباني طوب الدور الأرضي، وجار الأن العمل على «نجارة» سقف الدور الثالث.

كما تفقدوا المجمع الزراعي، والذي يمتد على مساحة 250 مترًا، ووصلت نسبة الإنجازات به إلى 50%، وجار الآن العمل التجهيزي للبدء بأعمال التشطيبات إلى جانب صب الدور الأرضي.

«حياة كريمة» ترفع كفاءة مركز شباب كفر شبين

وشملت إنجازات حياة كريمة في كفر شبين، رفع كفاءة مركز شباب كفر شبين والإنشاءات الملحقة به والملعب، فقد بلغت نسبة التنفيذ بالمركز 93%، حيث تمّ الانتهاء من أعمال الواجهات الخارجية والجانبية وجار الآن تنفيذ الأعمال بالملعب المركزي.

وتضمنت الجولة أيضًا، تفقد تطويرات ورفع الكفاءة القائمة في مدرسة كفر شبين الإعدادية بنين، والتي وصلت نسبة الإنجازات بها إلى 50%، حيث تمّ الانتهاء من أعمال الكهرباء والدهانات بالمدرسة، ماعدا الوجه الأخير، كما تمّ أيضًا تحويل مسارات دورات المياه من الخزانات لشبكة الصرف العمومية.

وعملت حياة كريمة على تطوير ورفع كفاءة مدرسة كفر شبين الجديدة الإبتدائية 3، والتي وصلت نسبة الإنجاز بها إلى 60%، وتم تفقد أعمال السيراميك الجارية وأعمال دورات المياه ودهان الواجهات والكهرباء بالمدرسة.

كما تم تفقد التطورات الجارية في مدرسة الشهيد عقيد أحمد كامل محمود الشيخ الابتدائية، والتي بلغت نسبة الإنجازات بها 60%، ومازالت أعمال الدهانات ورفع كفاءة دورات المياه، وإعادة تنظيم الفصول وحجرات الأنشطة جارية.

يأتي ذلك إلى جانب أعمال التطوير التي تُجريها حياة كريمة في مدرسة كفر شبين الإعدادية بنات، بنسبة إنجاز 40%، حيث تمّ الانتهاء من أعمال دهان السور والطرقات وتأسيس الكهرباء، التي تم تفقدها، وأعمال التطوير الجارية في مدرسة التعليم الأساسي بكفر شبين، وهي عبارة عن ملحقين، نسبة الإنجاز في الملحق الأول 50%، والثاني 48%، وتطوير ورفع كفاءة مدرسة الدمرداش الزلبانى بنسبة تنفيذ 30% من الاعمال المطلوبة، هذا وقد تمّ تسليم قطعة أرض لهيئة الأبنية التعليمية لإنشاء مدرسة ثانوي.

أعمال «حياة كريمة» لرفع كفاءة كفر شبين

كما تمّ تفقد إنجازات «حياة كريمة» حول الكهرباء، حيث يجرى تمديد كابلات الجهد المتوسط وقد بلغت نسبة الإنجاز 96%، وجار تطوير ورفع كفاءة أعمدة الضغط المنخفض بنسبة إنجاز 35%، وفيما يخص الغاز، يتمّ العمل في 7.9 كم بنسبة تنفيذ 90%، كما جرى عمل الرفع المساحي واستلام الأرض وجار إعداد الرسومات التصميمية لثلاثة كباري بالقرية، إلى جانب مجال الاتصالات، فقد تمّ إنجاز 30% من أعمال رفع كفاءة قطاع الاتصالات بالقرية.