شركة المياه تواصل حملة التوعية لترشيد الاستهلاك: كل نقطة بتفرق

طالبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي طلبة المدارس بترشيد استهلاك المياه ضمن الحملة القومية التي أطلقتها الشركة «كل نقطة بتفرق».

وكتبت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «متسكتش.. بلغ مدرستك أو المشرف بتاعك عن أي تسريب أو كسر في حمامات مدرستك وقول لصحابك يعملوا زيك.. مع بعض نعمل فرق مع بعض منهدرش فى المياه علشان كل نقطة بتفرق».

نحافظ على ميتنا لأن «كل نقطة بتفرق»

ونشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر صفحتها الرسميه عددا من المنشورات لتوعية طلبة المدارس بأهمية ترشيد الاستهلاك وللحفاظ على المياه منه «مترميهاش.. كلنا بيتبقى مننا شوية مياه فى الإزازة تعالوا نستعملها في إننا نسقى الزرع اللي في الفصل ونستفيد بيها نجمل فصلنا ونحافظ على ميتنا لأن كل نقطة بتفرق».

غسيل العربيات بالخرطوم ورش الشوارع بتكون سبب في انقطاعها

وواصلت الشركة القابضة توعية المواطنين بأهمية الترشيد: «لأن المياه حق لينا كلنا، لازم نحافظ عليها.. ونعرف أن بعض تصرفاتنا زى غسيل العربيات بالخرطوم ورش الشوارع بتكون سبب في انقطاعها أو ضعفها وبكدة بنحرم غيرنا من حقهم، وفَّر في المياه ومتقولش هى جت عليا ايوة جت عليك.... لأن كل نقطة بتفرق».

كيفية التعامل خلال موسم سقوط الأمطار والسيول

وبشأن استعدادات موسم الشتاء، كتبت الشركة منشورا آخر عبر «فيسبوك» قالت فيه: «بسبب التغيرات المناخية وفي التوقيت ده من كل سنة عمال شركات المياه والصرف الصحي بيكون لهم دور كبير وأساسي في الاستعداد لموسم الأمطار والسيول اللي بتنزل بكميات كبيرة وبتكون حمل على شبكات الصرف الصحي.. وإحنا كمان دورنا نقلل من استخدام المياه في بيوتنا ونقلل نزولنا الشارع إلا للضرورة علشان نساعد عمال الصرف يتخلصوا من المياه المتراكمة في الشوارع».