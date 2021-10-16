«القابضة للمياه» لربات البيوت: طريقة مكرونة تقلل «المواعين».. «كل نقطة بتفرق»

قدمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عددا من النصائح لربات المنازل، لتوفير استخدام المياه في إعداد بعض الأطعمة، التي لا تحتاج مجهودا كبيرا في الغسيل، وذلك ضمن آليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه التي تنفذها الشركة تحت شعار «كل نقطة بتفرق» واهتمام الدولة بقضية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردها المائية ورفع وعي المواطن المصري بالجهود المبذولة وحجم الاستثمارات التي تضخها الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

كيفية عمل المكرونة في أسرع وقت

وعرضت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، طريقة لعمل «مكرونة»، قائلة في منشورها «لوعايزة توفري وقتك ومجهودك.. طريقة عمايل المكرونة دي مش بس هتوفرلك في المياه دي كمان هتقلل المواعين وهتقدري تعملي مكرونة في أسرع وقت».

المقادير اللازمة لعمل المكرونة

وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في منشورها، المقادير اللازمة لعمل المكرونة وهي عبارة عن «كيس مكرونة- واحد ونصف كوب مياه- معلقتين كبار صلصة- نص كوب عصير طماطم- ملح- فلفل حسب الرغبة- 3 ملاعق زيت طعام - خضار لزيادة القيمة الغذائية (حسب الرغبة).

طريقة إعداد مكرونة موفرة للمياه

ونشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر صفحتها، طريقة عمل المكرونة كالتالي: «قلبيهم واتأكدي من امتزاجهم مع بعض، وأول ماتوصل السوايل للغليان وطي النار، وغطي المكرونة وسيبيها تستوى لوحدها، وهتاكلي أحلى مكرونة. عشان كل نقطة بتفرق».

نصائح لربات البيوت لترشيد استهلاك المياه

وطالبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، السيدات في منشور آخر، بترشيد استهلاك المياه ضمن الحملة القومية التي أطلقتها الشركة «كل نقطة بتفرق» باعتبار السيدات شريكات ومسؤولات على غرس سلوكيات المحافظة على المياه في أولادهن منذ الصغر، مدللة على ذلك بالمقولة «فالعلم في الصغر كالنقش على الحجر».

كيفية تخفيض استهلاك فاتورتك والمحافظة على المياه

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر صفحتها على «فيس بوك»، إنه يمكن لـ«ست البيت»، من خلال بعض الممارسات البسيطة، تخفيض استهلاك فاتورتك والمحافظة على المياه من خلال الآتي.

- غلق الحنفية أثناء غسيل الأسنان بالفرشاة، إن معدل الوقت المستغرق لتنظيف الأسنان هو دقيقة وعشرين ثانية.. فإذا فتحنا حنفية الماء طوال تلك المدة فسنكون قد أهدرنا حوالي 8 لترات من الماء.

- تأكدي من غلق الأولاد الحنفية جيدا بعد الاستخدام مباشرة، سواء بعد غسيل الأيدي أو الاستحمام.

- تأكدي من عدم تسريب أي من الأدوات الصحية للمياه بالمنزل، وسارعي في صيانتها إن وجد التسريب.

- باستخدامك للقطع الموفرة في الأدوات الصحية يمكنك توفير 50% من الاستهلاك الشهري.. فالقطع الموفرة تعمل على تخفيض تدفق المياه بنسبة 35% من خلال شكة المصفاة الموجودة بالقطعة.