حظك اليوم برج الأسد السبت 30-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد لديه شخصية متسلطة وقوية، لا يستمع لآراء الآخرين، كما أن كبرياءه يجعل المحيطين به يعتقدونه مغرورا، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

معاكسة القمر لبرجك تصيبك بالتوتر والضغط وعليك أن تثق بنفسك وترتب أولوياتك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

فينوس والمريخ داعمان ويمنحانك طاقة عاطفية، فقط اليوم عليك أن تقاوم الشكوك ولا تترك نفسك تقع فريسة للظنون.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.