حظك اليوم برج الحوت الجمعة 29-10-2021 مهنيا وعاطفيا

عدم القدرة على ضبط النفس، يعد أحد عيوب امرأة برج الحوت، الأمر الذي يؤثر عليها في مختلف الأمور الحياتية وخاصة العمل، كما يتميّز صاحب البرج بأنه صاحب حس وبديهة ويتعاطف مع الآخرين، مثالي، كتوم للأسرار وغامض.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر في منزل الصحة.. يمنحك اليوم نشاطا وحيوية ويزداد إصرارك على الإنجاز.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

فينوس في مربع برجك ويطالبك ذلك بالصبر والتأني في قراراتك الشخصية.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المعتزلة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.