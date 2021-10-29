حظك اليوم برج الأسد الجمعة 29-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد دائما ما يحرص على تنفيذ رأيه فقط، كما أن شخصيته القوية تجعل المحيطين به يعتقدونه مغرور.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

عطارد في منزل العلاقات يمنحك لباقة ويدفعك نحو القيام بمبادرات ناجحة، وتحصل على نتائج إيجابية.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

القمر في برجك يزيد من جاذبيتك، وتستطيع أن تؤثر في الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان رامي عياش، ويوافق تاريخ ميلاده 18 أغسطس.