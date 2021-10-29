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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 29-10-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:12 ص | الجمعة 29 أكتوبر 2021
برج الدلو

برج الدلو

أهم ما يميز مولودة برج الدلو أنها ليست امرأة مؤذية حتى وإن امتلكت الدلائل، كما أنها تتسم بالصراحة الشديدة، وتعتقد أن الحوار الصريح هو الحل الوحيد لحل الأزمات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر في مواجهة برجك واليوم ينصحك الفلك أن تتظاهر بالهدوء، وأن تتحكم في مشاعرك لكي تكشف أمرا، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

فينوس وعطارد داعمان يعدانك بأوقات حلوة ويدفعانك لتشارك من حولك معاناتهم وتتحمل مسئولياتك بشجاعة.

 

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

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