تعرف على موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021

بعد انتهاء وزارة المالية من إجراءات صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021، يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة، موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021، حيث من المقرر أن يتم صرف مرتبات نوفمبر بداية من يوم 23 نوفمبر 2021.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 وفق بيانات وزارة المالية المصرية، كالتالي:

33 وزارة وهيئة يصرفون الرواتب يوم 23 نوفمبر

بحسب وزارة المالية، سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 23 نوفمبر.

وفي 24 نوفمبر، يتم صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة، وفي يوم 25 نوفمبر، سيتم صرف رواتب 13 وزارة وهيئة.

الوزارات والجهات الأخرى

وتحدد أيام 28 و29 نوفمبر، لتكون موعدا لصرف رواتب جميع الوزارات والجهات الأخرى.

وتم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات شهر نوفمبر، وديسمبر، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، مع مراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021

وحددت وزير المالية أيضا، مواعيد صرف مرتبات ديسمبر 2021، لتكون يومي الأربعاء والخميس 22 و23، إضافة إلى أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته.

وحرصت وزارة المالية على الانتهاء مبكرا من إجراءات صرف مرتبات أكتوبر 2021، مراعاة للعطلات التي جاءت خلال الشهر بمناسبة إجازة المولد النبوي الشريف، بالإضافة للعطلات الأسبوعية الخاصة بالقطاع المصرفي هما الجمعة والسبت.

وبحسب الوزارة، فإن مستحقات العاملين تكون متاحة في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مطالبا الجهات الإدارية بإخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف، بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لمجابهة تداعيات «كورونا».