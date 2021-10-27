وظائف إدارية وهندسية للشباب في هيئة قناة السويس.. اعرف الشروط

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عبر موقعها الإلكتروني، حاجتها لشغل وظائف إدارية وهندسية بنظام التعاقد، بميناء العريش البحري، وبالمبنى الإداري للهيئة ببورسعيد.

وتستعرض «الوطن» شروط وتفاصيل التقدم للوظائف بحسب الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس على النحو التالي:

وظيفة مدير عام موارد بشرية

تمثلت الشروط المطلوبة في الآتي:

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون حاصلًا على مؤهل دراسي عالٍ مناسب للوظيفة، ويُفضل أن يكون حاصلًا على دبلومة أو ما يعادله في مجال الموارد البشرية.

- ألا يزيد السن عن 50 عامًا.

- أن يكون لديه خبرة عملية أكثر من 18 عامًا في مجال الموارد البشرية.

- أن يكون قد مارس أعمالًا إشرافية وتنفيذية (على رأس قيادة الإدارة) لفترة لا تقل عن 5 سنوات.

- أن يكون لديه قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها.

- إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

ويتم التقديم على الوظائف من هنـــــــــــــــا.

ويشترط في جميع المتقدمين اجتياز الاختبارات التي ستعقد لهذا الغرض والكشف الطبي الكامل، وحال تقديم الذكور يجب أن يكون أدى الخدمة العسكرية بدرجة «أخلاق قدوة حسنة» أو أعفي منها إعفاءً نهائيًا قبل تاريخ الإعلان.

ويتم التقديم وإرسال السيرة الذاتية من خلال الموقع الإلكتروني في موعد أقصاه 3 نوفمبر المقبل، على أن يوضح بالطلب اسم الوظيفة وأرقام التليفونات للتواصل بموعد الاختبارات، ويرفق مع الطلب صور جميع شهادات الحاصل عليها المتقدم (المؤهل الداسي – شهادات الخبرة)، صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد تاريخ انتهاء الإعلان والطلبات غير المستوفاة للشروط الموضحة بعاليه.

وظيفة مهندس ثالث هندسية ومشروعات

تمثلت الشروط المطلوبة في الآتي:

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون حاصلًا على بكالوريوس هندسة معمارية أو ما يعادلها.

- أن يكون حاصلًا على تقدير جيد جدًا على الأقل.

- ألا يزيد السن عن 32 عامًا عند نشر الإعلان.

- أن يكون المتقدم حاملًا لكارنيه نقابة المهندسين.

- يكون من قاطني مدينة العريش وفقًا للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي حين نشر الإعلان.

- إجادة اللغة الانجليزية وإجادة الحاسب الآلي.

- يجب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق قدوة حسنة أو أعفي منها إعفاء نهائي قبل تاريخ الإعلان.

ويتم التقديم على الوظائف من هنــــــــــــا.

ويتم التقديم وإرسال السيرة الذاتية من خلال الموقع الإلكتروني في موعد أقصاه اسبوعين من تاريخ نشر الإعلان في 25 أكتوبر 2021، على أن يوضح بالطلب اسم الوظيفة وأرقام التليفونات للتواصل بموعد الاختبارات على أن يرفق مع الطلب صور جميع شهادات الحاصل عليها المتقدم (المؤهل الداسي – شهادات الخبرة)، صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد تاريخ انتهاء الإعلان وكذلك الطلبات غير المستوفاة للشروط الموضحة سابقًا.