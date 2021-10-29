وظائف شاغرة في بنك QNB لخريجي كليات التجارة وما يعادلها

أعلن بنك «QNB» عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن حاجته لـ وظائف شاغرة للعمل في عدد من الوظائف المختلفة، وجاءت تلك الوظائف لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، إذ تعد وظائف البنوك من أكثر الوظائف التي يبحث عنها الخريجين من الشباب.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل وظائف بنك QNB المعلن عنها عبر الحساب الرسمي لموقع التوظيف، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.

- أن يكون المتقدم للوظائف يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية.

- أن يكون لديه خبرة سابقة تتراوح بين 4 أو 6 سنوات، تتعلق بالتعامل مع علاقات العملاء ذات الأولوية في مؤسسة مصرفية كبرى.

- أن يكون لديه وعي بممارسات وأنظمة علاقة العملاء بالفرع.

- أن يكون لديه المعرفة والخبرة الكاملة في التعامل مع محفظة العملاء.

- أن يكون لديه معرفة مصرفية كاملة لمنتجات الخصوم والأصول وتطبيقاتها.

- أن يكون قادرا على زيادة حجم المبيعات والربحية والتأكد من أن كل عميل من عملاء أوائل QNB لديه على الأقل منتج أصول واحد ومنتجات مسؤولية واحدة لكل عميل.

- تحقيق أو تجاوز الأهداف والغايات المحددة سنويًا، وفي المقام الأول اكتساب العملاء والودائع العامة والاستثمارات (AUM).

مسئوليات الوظائف

- الحرص على أن تكون على دراية بمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لمراقبة أداء خدمة العملاء في الفروع وأغراض قياس الجودة.

- يضمن معايير عالية لخدمة العملاء واتصال استباقي مع العملاء الذين يزورون الفرع للإجابة على استفساراتهم وتقديم المعلومات حول المنتجات والخدمات المختلفة التي يقدمها QNB.

- ترتيب الزيارات لعملاء أوائل QNB في مواقعهم لإكمال الخدمة المطلوبة.

- متابعة كل قضية والتأكد من الرضا التام والاستفادة القصوى من المنتج أو الخدمات المباعة للعملاء.

- الانخراط في إدارة قواعد البيانات أو برنامج الولاء أو عملية التسويق المباشر للتواصل مع عملائهم الحاليين أو الجدد بشأن إطلاق أي منتج جديد أو حملة ترويجية.

- إجراء عدد أدنى من المكالمات يوميًا لعملاء أوائل QNB غير الزائرين للحصول على رضاهم عن QNB وخططهم للزيارة أو المنتجات / الخدمات المستقبلية.

- توفير التميز في الخدمة لعملاء أوائل QNB مع ضمان الشعور الكامل بالسرية والصدق في نفس الوقت مع جميع القضايا ذات الصلة لعملاء أوائل QNB.

- توفير معلومات حول المنتجات والخدمات المناسبة التي تقدمها المجموعة وتحديد فرص البيع المتقاطع.

- اعمل مع رئيس التجزئة مدير الفرع والمديرين الآخرين لتحديد الثغرات في خدمة أوائل QNB.

- إدارة تنفيذ منتجات العملاء وخدماتهم وتطبيقاتهم بالكامل بناءً على الكفاءات وأوقات الاستجابة وفقًا لجودة خدمة QNB المنشورة.

- إعداد تقارير أسبوعية عن خسائر الودائع الثابتة الأسبوعية أو المكتسبة داخل فرعها.