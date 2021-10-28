وظائف شاغرة في بنك المشرق وHSBC.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

أعلن بنك المشرق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «Linked In»، وكذلك بنك HSBC، عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، عن وظائف شاغرة، بشرط توافر عدد من الشروط والمهام والمؤهلات التي تؤهل المتقدمين للحصول على الوظيفة، وتستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

وظيفة Relationship Manager - SME (Egypt CoE من بنك المشرق

- خريج جامعي (يفضل أن يكون مع بعض العلوم المالية/ المصرفية أو الرياضيات).

- معرفة ممتازة بمنتجات الأعمال المصرفية - الفوركس، TWC، التأمين والاستثمارات.

- خبرة لا تقل عن 1-3 سنوات في الأعمال المصرفية.

- مهارات اتصال ممتازة (شفهيًا وكتابيًا).

- إجادة الحاسب.

- إجراء مكالمات جماعية مع مستشاري المنتج مع العملاء المحتملين ولتفعيل أي حساب خامد.

- الحفاظ على جودة المحفظة عبر ضمان التحديث في الوقت المناسب لـ KYC وTL وجميع جوانب الحوكمة الأخرى.

- مساعدة الامتثال / AML / FP & I وجميع وحدات الحوكمة دون إبلاغ العميل.

- للتقديم للوظائف يمكن الدخول عبر الموقع الرسمي للبنك خلال «LinkedIn» من هنـــا.

وظائف بنك HSBC

كما نوه بنك HSBC عن حاجته لشغل 3 وظائف وتفاصيلها على النحو التالي:

1- وظيفة مركز اتصال CSE

- حاصل على مستوى تعليمي لشهادة الثانوية العامة على الأقل وأن يكون في سن العمل القانوني.

- يجب أن يتقن اللغة (اللغات) التي تتطلبها العملية.

- موافق على جداول العمل المرنة المتغيرة.

- يجب أن يكون مرنًا ومتمحورًا حول العميل ولديه القدرة على الازدهار في بيئة الفريق التي تسعى للحصول على التعليقات والانفتاح على التطوير.

- مهارات اتصال ممتازة ومهذبة وودودة في جميع الأوقات.

- إجراء مكالمات هاتفية من عملاء HSBC بطريقة مهذبة وودودة، وغرس ثقة العملاء وحل مشكلات العملاء عند أول اتصال حيثما أمكن ذلك.

- تقديم ما وعد به بما يتماشى مع توقعات العملاء.تقديم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة بناءً على تحليل احتياجات العملاء ويضمن فهم العملاء لتلك المنتجات.

- توفير خدمة عملاء ممتازة لمكالمات العملاء الأساسية الواردة عبر مواكبة التدريب والاتصالات الداخلية.

- توليد ولاء العملاء عبر المعرفة القوية بالمنتجات والخدمات الرئيسية.

2- وظيفة محلل خدمات مستندات التجارة العالمية وحسابات القبض

- 3 سنوات من الخبرة المصرفية.

- خبرة تجارية دولية جيدة وخلفية مطلوبة، وفهم جيد لقواعد غرفة التجارة الدولية المنشورة.

- معرفة جيدة بإرشادات GTRF FIM / UCP / URC / AML والعقوبات.

- توعية المرافق التجارية ودورات تجارة العملاء.

- معرفة جيدة بالأنظمة / التطبيقات المستخدمة في معالجة التجارة HUB / HFE / WDM.

- على دراية بطبيعة أعمال عملائنا ومتطلبات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وتنبيه أي معاملات غير عادية إلى إدارة الخطالتأكد من أن العميل هو جوهر كل ما نقوم به شخصيًا وكمؤسسة عبر ضمان اكتمال العمل وفقًا للإجراءات والمعايير المعمول بها.

- ضمان درجة عالية من الدقة لتقليل مخاطر التشغيل.

3- وظيفة مسؤول أول لخدمات العملاء ثنائي اللغة

- ما لا يقل عن 3-5 سنوات من العمل في الخدمات المالية أو صناعة خدمة العملاء، يفضل خبرة عالمية محددة في إدارة النقد.

- تحدث الفرنسية والإنجليزية بطلاقة أمر لا بد منه.

- درجة البكالوريوس في الأعمال التجارية أو مجال ذي صلة أو خبرة عمل معادلة.

- معرفة معايير الصناعة المتعلقة بجميع منتجات وخدمات إدارة النقد.

- الخبرة أو المعرفة بالمتطلبات التنظيمية المحلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال و / أو الامتثال للعقوبات.

- العمل كجهة اتصال مع العملاء والدعوة والشراكة مع المبيعات وإدارة العلاقات وإدارة المنتجات والتطبيقات والعمليات لحل استفسارات إدارة النقد اليومية.

- تحديد حلول مخصصة وتنافسية لمجموعة مخصصة من العملاء.

- مسؤول عن تقديم خدمة العملاء المتميزة بشكل فعال في إدارة أي مخاطر ومشكلات.

- العمل كمستشار GLCM لمجموعة مخصصة من العملاء.

- للتقديم للوظائف يمكن الدخول عبر الموقع الرسمي للبنك من هنـــا.