نصيب الزوجة والأبناء والأشقاء في الميراث بعد الوفاة.. ماذا حدد القانون؟

يُعد الميراث من القضايا المهمة لأنه يتعلق بحقوق الأفراد من العائلة الواحدة، كما أنها من القضايا المتشابكة، لما فيها من تداخلات كثيرة، وفي هذا التقرير، تجيب «الوطن»، عن سؤال: ماذا يقول القانون في شأن نصيب الزوجة والأبناء والأشقاء في الميراث بعد الوفاة.

نصيب الزوجة في حال عدم وجود أبناء

قال جمال جبريل، أستاذ كلية الحقوق بجامعة حلوان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن نسب الميراث متفاوتة بين مختلف أعضاء عائلة المتوفى، وحدد القانون المصري تلك النسب منعا للجدال، وبناء على ما أقره الشرع، موضحا أن الزوجة تحصل على ربع الميراث في حالة عدم وجود أبناء، ويحصل الأشقاء على باقي التركة تعصيبا، أما في حال وجود أبناء، فيختلف الأمر طبقا لنوع الأطفال، ذكور أم إناث.

الذكور يلغون نصيب الإخوة

وتابع: «إذا كان لدى الزوجة أطفال ذكور، يصبح نصيب الزوجة الثُّمن، وهو بدوره يلغي نصيب الإخوة والأخوات من الميراث، أما إذا كان الأبناء من الإناث يكون نصيب الزوجة وقتها ثُمن الميراث، ويكون نصيب البنت من الميراث يساوي النصف، أما إذا كانتا بنتين فلكل منهما ثلث الميراث، وتحصل الزوجة وقتها على الثمن».

نصيب الشقيقة تعصيبًا مع الابنة

وأشار "جبريل" إلى أن نصيب الأشقاء أيضًا يختلف بناء على النوع، إناث أو ذكور، إلى جانب أن الأمر له علاقة بالأبناء، فإذا كان لديه شقيقة فقط، ولديه ابنة، يكون نصيب الشقيقة تعصيبا مع الابنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة».

وأشار "جبريل" إلى أنه في حال لم يكن لدى المتوفى أي أبناء ولديه شقيقات إناث، وقتها يكون نصيب الزوجة الربع، وتحصل الأخوات على 3\4 من الميراث.

عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

والجدير بالذكر أن القانون المصري لم يغفل أيضًا مسألة منع الإناث من الحصول على ميراثهن، وهذا ما يتعرضن له في بعض الأحيان، والذي تم تجريمه وتكون العقوبة وقتها الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.