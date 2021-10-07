10 جرائم أسرية بسبب «الميراث».. «الدم بقى مية والضفر طلع من اللحم»

10 جرائم أسرية بشعة شهدتها عدة محافظات، خلال الشهر المُنقضي، كان بطلها أحد أفراد الأسرة بسبب الخلافات على «الميراث»، حيث قتل طفل عمه بسبب استيلائه على ميراثهم، وحاول شقيقان إلصاق تهمة شرف بشقيقتهما بتصويرها عارية مع صديقهما، وآخر قتل شقيقه، فيما أنهى رجل حياة نجلي شقيقه أمام والدهما ثم شرع في قتله، ومُسن أحرق زوج شقيقته حتى الموت، وشاب قتل حفيد عمدا انتقاماً منه.

أخ يحرق أخوه طمعاً في ميراثه

أنهى «مصطفى.ب.ع»، 33 عاما، حياة شقيقه «حمادة.ب.ع»، 37 عاما، خراط، بمساعدة نجل شقيقهما «أحمد.أ.ب»، 19 عاما بإشعال النيران فيه وفي منزله خلال استغراقه في النوم، وذلك للاستيلاء على منزله ليرثه بعد وفاته، بالإضافة إلى رغبة الأول في الزواج من طليقة المجني عليه، حيث ارتبطا بعلاقة عاطفية ومنعهما المجني عليه من الزواج، فيما جرى ضبط المتهمين وقضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد.

طفل سوهاج قتل عمه ليستعيد ميراثه

وأنهى طفل يدعى «عبده» لم يتجاوز الـ 15 عاماً من عمره، حياة عمه، «حازم.و.ع»، 38 سنة، مزارع في مركز طما بمحافظة سوهاج، وذلك لاستيلاء الأخير على 7 قراريط وهي الميراث الشرعي لـ «عبده» وأشقائه الذي تركه لهم والدهم الراحل، إلا أنّ عمه استولى على الأرض، فقرر الطفل التخلص من عمه ليستعيد أرضه واشترى مطواة قرن غزال، وترصد عمه وطعنه عدة طعنات حتى سقط جثة هامدة.

شاب يصور شقيقته عارية بسبب الميراث

وسيطر الطمع على شابين بمحافظة الدقهلية، ولعب الشيطان بعقلهما، حتى تنازلا عن نخوتهما، وخططا لاختطاف شقيقتهما واستدراجها وتصويرها في وضع مخل بالإجبار برفقة صديقهما حتى يهدداها بفضحها بتلك الصور حال مطالبتها بالحصول على ميراثها.

بدأت الواقعة بوقوع خلاف بين الأشقاء الثلاثة بسبب الميراث، فاستدرج الشقيق الأصغر شقيقته التي تعمل دكتورة جامعية، وأقنعها بالسفر معه لمحافظة المنوفية حتى يحرر لها توكيلاً عاماً لتتمكن من التصرف في الميراث، وحينما ذهبت معه فوجئت به ينحرف بالسيارة في منطقة هادئة بحجة رغبته في قضاء حاجته، ثم أخرجها من السيارة بالقوة وربط يديها بـ «أفيز بلاستيك» وطلب من صديقه اغتصابها، حتى يقوم بتصويرهما معاً وبدأ في نزع ملابسها عنها، ولكن صرخاتها أنقذتها بعدما تجمع الأهالي حولهم وحاول شقيقها إتهامها بأنّه رآها في وضع مخل مع السائق، إلا أنّ شابا صوّر الواقعة منذ بدايتها وفضح أمره.

في نفس الوقت كان الشقيق الأكبر يحاول استدراج نجل شقيقته ليخطفه من منزله ويضغط على شقيقته بشئ آخر، ولكنه خاف من صراخ الطفل فتركه ورحل، فيما قررت محكمة أول المنصورة الجزئية، حبس شقيق الدكتورة وصديقه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

مقتل شابين على يد عمهما بسبب الميراث

ولقي شقيقان مصرعهما، على يد عمهما بقرية دمرو الحدادي، التابعة لمركز سيدي سالم، في محافظة كفر الشيخ، بسبب الخلاف على الميراث، حيث أطلق الرصاص عليهما، واستولى العم على قطعة أرض ميراثه هو وشقيقه من والدهما والتي تحولت إلى مزارع سمكية، لكنه رفض إعطاء شقيقه نصيبه أو توزيع الميراث بالعدل، فذهب الشقيقان برفقة والدهما إلى عمهما لتحديد جلسة صلح وتوزيع الميراث لكنه رفض، ثم أحضر بندقية وقتل نجلي شقيقه أمام والدهما، وبعد ذلك ضرب شقيقه بالفأس على رأسه والذي دخل العناية المركزى على إثرها.

حبس مجدي عبد الغني «سنة» في قضية ميراث

وقضت محكمة جنح الدقي، بحبس مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة السابق، ولاعب منتخب مصر الأسبق، لمدة سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، في القضية المرفوعة ضده من أقاربه بسبب استيلائه على محطة وقود بالوراق وامتناعه عن توزيع ميراثهم فيها.

مسن يحرق زوج شقيقته بسبب الميراث

وقام مسن يدعى «عبد الحكيم أ. أ.»، بإضرام النيران في زوج شقيقته «رضا عوض خطاب»، 65 سنة، بالمعاش، بعدما سكب عليه «بنزين» ثم حبسه في منزله ليموت بمدينة المنصورة، وعلى الرغم من تدخل الأهالي ونقل المجني عليه للمستشفى إلا أنّه توفي متأثراً بإصابته بحروق من الدرجة الثالثة، وتبينّ أنّ شقيق زوجته تخلص منه بسبب وجود خلافات بينهما حول الميراث، وجرى ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

أخ يشعل النيران في شقيقه بسبب الميراث

وأقدم «خالد. م»، 34 عاماً على قتل شقيقه «عادل. م. ح»، 40 عاماً، سائق توك توك، ويقيم بدائرة المراغة، بسكب بنزين عليه وإشعال النيران فيه، قاصداً إزهاق روحه والتخلص منه بسبب مشاجرة بينهما حول الميراث، مما تسبب في مصرع الثاني متأثراً بإصابته بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة بنسبة 95%، وتم ضبط المتهم وتبينّ إصابته بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 20%، واعترف بارتكابه الواقعة بسبب وجود خلافات بينه وبين شقيقه على منزل ميراثهما.

خلاف على الميراث يُنهي حياة فلاح

ولقي «م. أ» 38 سنة ومقيم مركز دسوق بكفر الشيخ، مصرعه على يد شقيقه «ح. أ» 27 سنة، بسبب رفض المجني عليه بيع قطعة أرض حتى يحصل كل منهما على نصيبه من الميراث، فنشبت بينهما مشاجرة أحضر المتهم على إثرها شومة وإنهال بالضرب على المجني عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

مقتل مزارع على يد نجل شقيقه بسبب الميراث

وأنهى شاب حياة عمه «ع.س» يبلغ من العمر 57 عامًا، مُزارع، بدم بارد، بعدما نشبت بينهما مشاجرة بسبب الخلاف على قطعة أرض «ميراث»، حيث وقعت مشاجرة بين الطرفين بمحافظة البحيرة، فإستل المتهم سكيناً كان يحمله بين طيات ملابسه، وطعن عمه عدة طعنات فأراده قتيلاً في الحال، فيما جرى ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب جريمته، وأُحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

سائق يقتل حفيد عمه بسبب الميراث

استدرج سائق حفيد عمه إلى المقابر، وخنق الطفل حتى الموت ثم جرده من ملابسه وألقاه في المقابر بمدينة قنا، حتى عثر صاحب المدفن على الجثة بعدما تحللت فأبلغ الشرطة التي حضرت على الفور، وجرى التعرف على جثة الطفل التي أبلغّت أسرته الشرطة باختفائه منذ عدة أيام، وبالتحري حول الواقعة تبينّ أنّ نجل عم والد الطفل وراء ارتكاب الواقعة، وجرى ضبطه واعترف بارتكابه الواقعة بسبب وجود خلافات على الميراث بين والده وعمه «جد الطفل»، فقرر الانتقام منه بحرق قلبه على حفيده.

مقتل شاب على يد عمه بسبب الميراث

ولقي «نور الدين. ع. م»، 33 سنه عامل ويقيم بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، مصرعه متأثراً بإصابته بطلق ناري خلف الأذن، بعدما أطلق عمه «أبو زيد. م. ح» 60 سنة، عامل، النيران عليه بمساعدة نجله «فهد. ا. م»، 23 سنه عامل، بسبب خلافات على الميراث، قرر المتهمان على إثرها التخلص منه حتى لا يطلب ميراثه مجدداً.