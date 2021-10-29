مملكة تونجا تعلن أول إصابة لديها بـ كورونا منذ بدء الجائحة

أعلنت مملكة تونجا التي تقع جنوب المحيط الهادئ، أول إصابة لديها بفيروس كورونا المستجد، منذ بدء الوباء الذي سرعان ما تحوَّل لجائحة.

الإصابة لراكب جاء في رحلة عودة

وأفاد رئيس وزراء تونجا، بوهيفا تويونيتوا، في مؤتمر صحفي اليوم، بأن حالة الإصابة المسجلة تعود إلى راكب جاء في رحلة عودة من مدينة كرايستشيرش، الواقعة في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا، وتم عزل المصاب وجميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، ووضعهم في الحجر الصحي منذ وصولهم يوم الأربعاء، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكانت تونجا قد أغلقت حدودها مع بداية تفشي الوباء عالميًا، ولم تسجل أي إصابة بكورونا في السابق.

جدير بالذكر أن نحو 48% من السكان المؤهلين في تونجا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما حصل 31% على تطعيم كامل.

هنا تقع مملكة تونجا الديمقراطية

ومملكة تونجا عبارة عن أرخبيل يضم 176 جزيرة متناثرة على مساحة قدرها 748 كم مربع بقرب من خندق تونغا في جنوب المحيط الهادئ منها 52 جزيرة مأهولة فقط.

وتمتد المملكة على مسافة نحو 800 كم من الشمال إلى الجنوب وتقع في نحو ثلث المسافة بين نيوزيلندا وهاواي، أما أصل تسميتها فيعود إلى اللغات البولينيزية حيث تعني كلمة تونغا الجنوب.

وتونجا أيضاً هي الجزيرة الوحيدة في المنطقة التي تجنبت الاستعمار الرسمي، وفي عام 2010، اتخذت تونغا خطوة حاسمة نحو التحول إلى ملكية دستورية كاملة بعد إصلاحات تشريعية مهدت الطريق لأول انتخابات في تاريخها نجم عنها انتخاب النبيل سيالي أتاونغو تو إيفاكانو كأول رئيس وزراء منتخب ديمقراطياً.