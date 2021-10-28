هل تعالج حقنة سم العقرب فيروس كورونا؟.. مستشار الرئيس للصحة يجيب

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن حقنة سم العقرب لا تعالج فيروس كورونا، ولا يوجد مرجع علمي يشير إلى ذلك، خاصة أن سم العقرب من الممكن أن يكون سما قاتلا وليس معالجا.

ليس هناك تجارب إكلينيكية موثقة عن سم العقرب

وأضاف «تاج الدين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، اليوم الخميس، أنه إذا كانت هناك تجارب إكلينيكة سريرية موثقة ولها مرجعية علمية وطبية عن معالجة سم العقرب لكورونا يمكن الحديث بعدها عن ذلك، ولكن حتى هذه اللحظة هذا الكلام غير وارد ولا يوجد ما يؤيد أو يساهم في تأييد هذا الكلام.

وعن تفاصيل المؤتمر الدولي السنوي الـ62 للجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إن الجمعية من أعرق الجمعيات الطبية المصرية، وأعضاءها يمثلون أطباء الصدر في مصر، مؤكدا أن رعاية الرئيس السيسي للمؤتمر أعطى دفعة كبيرة، وبعث تحية وتقدير وعرفان للمجهودات الكبيرة لأعضاء الجمعية.

14 ألف شخص حضروا مؤتمر جمعية الصدر

ولفت مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إلى أن المؤتمر أخذ نوعا من التقييم من مؤسسات علمية عالمية كبرى، ويحضره عدد من الأطباء والزملاء المسموح لهم في ظروف الاحتراز والوقاية، ولكن يوجد 14 ألف شخص حضروا المؤتمر عن طريق منصات التواصل الاجتماعي سواء في مصر أو المنطقة العربية أو العالم كله، كما شارك خبراء من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن التجربة المصرية ليست مبنية فقط على تقديراتنا في مصر فقط سواء بالخبرة والتحليل والرصد والإحصاء، وحضر المؤتمر ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، «قالت كلمة أشادت بها بمصر ليس فقط في موضوع كورونا ولكن أيضا على موضوع شلل الاطفال والسيطرة الكاملة على فيروس سي».