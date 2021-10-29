محامية مصطفى فهمي: عودته لزوجته في علم الغيب.. والطلاق تم بدون مشاكل

ما زالت فاتن موسى تتصدر محركات البحث بعد البوست الذي كتبته مساء أمس الخميس عبر موقع «إنستجرام»، أنها تفاجأت بطلاقها من زوجها الفنان مصطفى فهمي أثناء سفرها إلى لبنان لحضور إحدى المناسبات العائلية هناك.

وتواصلت «الوطن» مع سناء لحظي محامية مصطفى فهمي لمعرفة إمكانية عودتهما أو إذا تدخل أحد للصلح بينهما، فقالت سناء لحظي إنها «مهمتها الطلاق وإبلاغ فاتن موسى به، ولكن إمكانية الصلح أو تدخل أحد الأفراد للصلح بينهما لا تعرفها وأنها في علم الغيب».

وكانت صفحة فاتن موسى عبر إنستجرام، كتبت في بيان أمس: «أكدت الإعلامية فاتن موسى أنها تلقت نبأ طلاقها غيابياً من زوجها الفنان مصطفى فهمي عن طريق المحامية سناء لحظي مساء أمس وذلك بعد مراوغة، وهكذا علمت بالطلاق الغيابي منها ومن السوشيال ميديا وتفاجأت بالخبر تماماً مثلها مثل كل الجمهور والساحة الإعلامية ليلة أمس».

طلاق فاتن موسى من مصطفى فهمي

وأضافت الإعلامية فاتن موسى أنها سافرت إلى بلدها لبنان لحضور حفل خطبة شقيقتها منى، التي شاركت جمهورهما ومحبيهما فيديوهات وصوراً من الحفل الذي تمّ في بيروت، رافقها شقيقها أنور الذي كان موجوداً معهما في بيتها الزوجي في القاهرة، وكان مفترض أن يرافقهما زوجها الفنان مصطفى فهمي بعد حجز تذاكر الطيران وكل ترتيبات السفر، إلا أنه اعتذر في اللحظة الأخيرة بعد أحداث الطيونة الأمنية التي شهدتها العاصمة بيروت مؤخرا.

وفي ظل الردود المتبادلة تحفظ مصطفى فهمي على سبب الانفصال، وفضَّل عدم الحديث في ذلك الأمر ولم يعلق على الأمر من قريب أو من بعيد.

أعمال مصطفى فهمي

ويستعد مصطفى فهمي في الوقت الحالي لعرض مسلسل «الحرير المخملي»، خلال الفترة المقبلة، ويشارك في المسلسل معه كل من داليا مصطفى وأحمد وفيق وهالة فاخر وسامي مغاوري ودنيا عبدالعزيز وغيرهم، كما ينتظر مصطفى في السينما فيلم «أهل الكهف» مع كل من غادة عادل وخالد النبوي ومحمود حميدة ومحمد فراج.