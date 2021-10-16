وزير الري يتابع موقف مشروعات التأقلم مع التغيرات المناخية

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري، وعدد من قيادات الوزارة؛ لاستعراض موقف مشروعات التأقلم مع التغيرات المناخية وتنمية جنوب الوادي وشمال سيناء ومحطة الحمام والمسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تنمية جنوب الوادي، إذ تم الإنتهاء من أعمال النسف والحفر للعوائق الحجرية بفرع 4 من كيلو 1 حتى كيلو 10 بإجمالي كميات نحو 8 ملايين متر مكعب، والانتهاء من تصميم جميع الأعمال الصناعية على فرع 4 وفرع 4' وامتداد فرع 1 «أفمام - مآخذ - هدارات - كباري - قناطر»، وجار تنفيذ أعمال الحفر لفرع 4 وامتداد فرع واحد والمنطقة k، ومنشآت صناعية «كباري - أفمام – قناطر - طرق اسفلتية» على فرع 4.

معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي

وقال وزير الري، في بيان، اليوم الخميس، أنه تم وجار تنفيذ العديد من مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى؛ بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بشرق الدلتا، ومشروع سحارة المحسمة، والاستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا، إذ يبلغ إجمالي المياه التي يتم معالجتها نحو 15 مليون م3/يوم.

وأضاف «عبد العاطي»، أن هذه المشروعات تساهم في منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا، مشيرا إلى أن المسارين الناقلين للمياه في مشروعي بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشرق وغرب الدلتا بأطوال نحو 120 كم.

وأشار إلى استعراض الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها بطاقة 7.50 مليون متر مكعب في اليوم؛ لزراعة مساحات جديدة من الأراضى في جنوب محور الضبعة، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ أعمال إنشاء «١٢» محطة رفع وأعمال مواسير بطول 20 كيلومتر بأقطار «2.20 – 3» أمتار، وأعمال حفر وردم وتبطين بالخرسانة بطول 92 كيلومترًا.

موقف الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء

كما تم استعراض موقف الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء اعتمادًا على المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بمناطق «جنوب الشوحط – جنوب جنوب القنطرة – شرق البحيرات وجفجافة» بإجمالى زمام 270 ألف فدان من ضمن مساحة 456 ألف فدان مقرر زراعتها بمشروع تنمية شمال سيناء، من خلال عدد 2 مسار ناقل للمياه، حيث يجرى العمل حاليا في أعمال الحفر لعدد 2 محطة رفع رقمى 1، 2 بالمسار الأول، وتم إنهاء الأعمال المساحية في نحو 18 كيلومترًا من المسار، وتركيب مواسير خرسانية سابقة الإجهاد لمسافة 3 كيلومترات ومواسير حديد لمسافة 500 متر، ونهو اعمال حفر 9 كيلومتر من المسار الاول.

محطة معالجة بحر البقر

الجدير بالذكر أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر مسجلة في موسوعة «جينيس» باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف 5.60 مليون م٣/ يوم، تضم 4 وحدات بتصرف 1.40 مليون م3/ يوم/ وحدة، وتشتمل مكونات مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر - بخلاف محطة المعالجة - على تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر، إذ يشمل توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول 5.800 كيلو متر، وإنشاء 3 قناطر منها قنطرة حجز علي مصرف بحر البقر، وقنطرة فم علي المسار الجديد لمصرف بحر البقر، وقنطرة موازنة علي مصرف أم الريش، بالإضافة لإنشاء محطتي رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر هما «محطة بحر البقر الرئيسية– محطة شادر عزام»، وإنشاء 7 كبارى، وعدد 6 سحارات، وعدد 2 بربخ خرسانة مسلحة، ومفيض طوارئ، و36 من الأعمال التكميلية «بدالات – مصبات مصارف خصوصية – مصبات مصارف فرعية – بوابات – مفيضات نهايات ترع».