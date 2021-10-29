أسعار الذهب تواصل تراجعها.. الجرام يخسر 5 جنيهات

تواصل أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، 29 أكتوبر 2021، في السوق المحلية بشكل كبير، حيث سجَّل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعات إلى 775 و777 جنيها في التعاملات المسائية، مقارنة بسعر 780 و782 جنيها للجرام في التعاملات الصباحية ليكون التراجع بقيمة 5 جنيهات.

أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

وترصد «الوطن» في هذا التقرير أسعار الذهب والتغييرات الطارئة عليه في التعاملات المسائية:

أسعار الذهب اليوم

سجل متوسط سعر الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر دون مصنعية، لـ جرام الذهب عيار 21 أسعار تترواح بين 775 و777 جنيها، فيما يباع جرام الذهب عيار 18 بأسعار تتراوح بين 664 و666 جنيها.

جرام الذهب عيار 24 اليوم

وسجل جرام الذهب عيار 24 في الوقت الحالي أسعارا تتراوح بين 886 و888 جنيها بالمحلات مقابل 894 و891 جنيها سعر الجرام في التعاملات الصباحية بخسائر بلغت 5 جنيهات، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 بين 812 و814 جنيها، وجرام الذهب عيار 14 سجل أسعارًا بين 517 و518 جنيها، وعيار 12 يباع بأسعار 443 و518 جنيها.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

تراجع سعر أوقية الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة، إلى 27,546 و27,617 جنيها، وذلك بالمقارنة مع 27,795 و27,723 في التعاملات الصباحية.

فيما سجل الجنيه الذهب في التعاملات المسائية، أسعار بين 6,200 و6.216 جنيها، وكذلك سجل كيلو الذهب في مصر أسعار 891,714 و888,000 جنيها.

ما أسباب التراجع في أسعار الذهب؟

ترجع خسائر الذهب في مصر إلى أسباب عالمية، لارتباط الأسعار المحلية بالسوق العالمية، بجانب زيادة المعروض من قبل الشركات والدول في البورصات العالمية، بحسب تصريحات خبراء سوق الذهب لـ«الوطن».

ويتأثر السعر المحلي لجرامات الذهب في مصر بتحركات السوق العالمية والبورصات، بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية العالمية التي تطرأ على الدول.