الإسكندرانية يستمتعون على الكورنيش قبل أولى نوات الشتاء بساعات

في محاولة للاستمتاع بالجو الشتوي والرياح الباردة، التي هبت على مدينة الإسكندرية، في طقس متقلب مع الاستعداد لأول نوات الشتاء خاصة وصول تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بهطول طقس غير مستقر وتساقط الأمطار على المدينة الساحلية، تواجد الإسكندرانية بطول طريق الكورنيش في العطلة الأسبوعية وذلك من أجل تنفس رائحة البحر والاستمتاع.

الاستمتاع على كرونيش الإسكندرية قبل النوة

وشهد سور كورنيش الإسكندرية بداية من منطقة المندرة وصولاً إلى بحري تواجد واصطفاف الإسكندرانية حيث قرر الكثير التواجد، إما للجلوس على صخور البحر أو التقاط الصور التذكارية خاصة مع ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي، أو من خلال وجود صيد الهواة على الكورنيش أو ممارسة رياضة المشي أو رياضة الجري على الكورنيش، وهى واحد من الرياضات التي تظهر في فصل الخريف بسبب الطقس ودرجات الحرارة والبعد عن الموجه الحارة، والرطوبة.

نوات الشتاء في الإسكندرية

فيما وصلت تحذيرات إلى هيئة الأرصاد الجوية بسبب تغيرات مناخية وهطول أمطار على المدينة ما بين متوسطة إلى خفيفة، مما أدي إلى رفع حالة الطوارئ القصوى داخل المدينة تحسبا لتساقط الأمطار، وتم الدفع بعدد من سيارات الصرف في الشوارع من أجل سحب المياه في حال تركمها ومنع أي تراكمات داخل الشوارع وتحقيق السيولة المرورية على طرق المدينة.

أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية اليوم، حالة الطوارئ، بعد وصول توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار على المدينة الساحلية حتى يوم الأحد المقبل، وجرى اتخاذ 6 إجراءات استعدادا لاستقبال النوة وتساقط الأمطار المتوقعة على المحافظة اليوم.