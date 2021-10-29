وجّه أسامة أبو المجد، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالغرفة التجارية، نصيحة عاجلة للراغبين في شراء السيارات مع بداية 2022، مؤكدا أنه لابد من شراء السيارات في الوقت الحالي، لأن أسعار السيارات في زيادة مستمرة حتى نهاية العام الحالي 2021 وأوائل العام المقبل 2022.

نصيحة عاجلة للراغبين في شراء السيارات مع بداية 2022

وأضاف «أبوالمجد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أفضل نصيحة للراغبين في شراء السيارات مع بداية 2022، هي شراء السيارات في الوقت الحالي، لأن أزمة زيادة أسعار السيارات مستمرة حتى العام المقبل، مؤكدا أن هناك زيادة تقرب من 30% في أسعار السيارات بحلول عام 2022: «لازم نشتري دلوقتي الأزمة كل وقت بتزيد لأن الحلول لسه السنة الجاية».

«أبو المجد» ينصح بشراء السيارات في الوقت الحالي

وتابع عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالغرفة التجارية أن هناك نصيحة مهمة للراغبين في شراء السيارات مع بداية 2022، وهي عدم الوقوف على «ماركة» معينة أو لون معين، مشددا على ضرورة حصول المواطن على فاتورة بعد شراء السيارة.

وأكد أبوالمجد: «أنصح المستهلك بأنه ماياخدش عربية بأوفر برايس مبالغ فيه وألا يقف عند نوع عربية معينة»، لافتا إلى أن هناك زيادة تتراوح من 10 إلى 15% في أسعار السيارات منذ بداية عام 2021، مؤكدا أنها مستمرة حتى نهاية العام وأوائل العام المقبل بسبب توقف خطوط إنتاج السيارات لغالبية المصانع.

مصانع إنتاج الشرائح الإلكترونية للسيارات تعمل بنصف طاقتها

وأوضح أن مصانع إنتاج الشرائح الإلكترونية للسيارات، تعمل بنصف طاقتها في الوقت الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هناك مصانع أوقف إنتاجها تماما، ومصانع أخرى قل إنتاجها لـ30%، مشيرا إلى أن أزمة ارتفاع أسعار السيارات عالمية وليست محلية.

وأشار إلى أن مصانع إنتاج الشرائح الإلكترونية للسيارات، أكدت أن الأسعار ستنخفض اعتبارا من شهر يونيو المقبل، مؤكدا أن المصانع ستعمل بكامل طاقتها في هذا التوقيت.