أسعار ومواصفات نيسان جوك الجديدة 2022.. 3 فئات وتبدأ من 362 ألف جنيه

شهدت سوق السيارات زيادات عدة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة نتيجة الأزمات التي يعيشها القطاع عالمياً منذ انتشار وباء كورونا، وكذلك الأزمة الأخيرة المتعلقة بقلة إنتاج الرقائق الإلكترونية في العالم، والتي تسببت في قلة إنتاج عديد من الطرز.

ومن أبرز الطرز التي شهدت زيادة مؤخراً في السوق المصري، سيارة نيسان جوك الجديدة 2022، حيث وصلت الزيادة إلى 5 آلاف جنيه، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» المواصفات والأسعار الجديدة للسيارة في مصر، بحسب وكيلها في السوق.

أسعار نيسان جوك الجديدة 2022

تتوافر السيارة داخل السوق المحلي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 362,500 جنيه، والثانية بسعر 392,500 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 402,500 جنيه.

مواصفات نيسان جوك الجديدة 2022

- تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1 لتر 1000 سي سي تربو، ينتج قوة 117 حصانا، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، أو إمكانية استخدام ناقل حركة يدوي.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 10.4 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 4.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تأتي بأبعاد (4210 ملم الطول، و1800 ملم العرض، و1595 ملم الارتفاع).

- تصل سعة الصندوق الخلفي لنحو 422 لترا.